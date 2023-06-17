西部幻想V2.0-【远星歌姬】 更新公告

挤了半年的业余时间爆肝，西部幻想正式版本终于和他家见面了~~~

以下是版本更新内容：

1 全新大地图，木薯群岛。这是一座不被西部大陆地图所记载的神秘岛屿群， 拥有独特的生态，长年被精明的木薯精所盘踞，因此得名。然而，更可怕的是岛上云集的传说强者....

2 天气系统，越接近沿海的地区越容易下雨和打雷。天气状况将和怪物、生态、玩家武器之间产生联动。

部分敌人在雨天时将会更加强大,技能效果也会产生变化，使用金属类武器在打雷时将更加危险。

3 新的武器

【走狗】此武器击败大部分人形生物时，可将其转化为玩家的走狗，为玩家而战。基于游戏庞大的NPC群体，你将通过和不同的走狗配合，产生无穷的乐趣。

【仙蛛手】你将像蜘蛛侠一样，通过蛛丝快速在地图间穿梭，自由探索，抵达神秘角落，也可以在战斗中犀利的调整走位，就像兵长砍巨人那么帅气。

【羽械派*无颜一刀】灵感来源星海镖师，攻守一体的近战武器，一刀两断爆发高，一木成林格挡神技！

【星之神臂】化身机甲战士，操纵爆能战车，击碎敌人的不败传说！

4 靴马进化！！

人气宠物靴马可以通过游戏里收集的小零件进行攻击或防御能力的强化，十步杀一人，千里不留行。

5 全新冒险剧情、超有料！！！刺激？恶搞？狗血？看似荒诞，但其实何尝不是少年的一场幻梦？

去拯救这个世界吧，纵使前方强者如云，也要击破他们不败的传说。

6 新的小怪【热爱科学的小蜘蛛】【可爱迷人的刺星海胆】【各怀绝技的木属精】等，可不要小看他们的智商，虐过的菜比你吃的饭还多。

7 最终战役【传说之塔】，献给头号玩家的巅峰战记，荷尔蒙爆棚、酣畅淋漓的战斗，打通必哭~

8 马老师、虚坤老师等世外高人强力助阵，他们虽然不是boss,但也有可能成为boss,成为你的噩梦...

9 基于新武器build设计的小游戏和解密，更多的宝箱等待你发现。

10 决斗系统焕然新生，1 v N 才是牛仔本色！！单挑什么的弱爆了。

11 加入场景小地图，妈妈再也不担心我迷路。

12 部分NPC加入配音，感谢粉丝们的倾向献音。

ps:配音工作持续进行中，感兴趣的小伙伴加QQ群：761236793。喜欢什么类型的角色随便挑，专不专业无所谓，快乐就完了。

新版本相关steam成就会慢慢补上.