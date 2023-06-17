2023-6-17 BUG修复

BUG修复：
1.喝酒后士兵通行证无效BUG
2.老板娘时候喊抓贼BUG
3.放置自由门时和摇奖机对话BUG
4.魔晶洞窟抢宝箱事件重复触发BUG
5.梦境BOSS战BGM不会停BUG
6.修复了学院老师的无限睡眠攻击BUG
7.居民区卡牌击败士兵后继续通缉BUG
数值平衡：
1.把猫猫蛋嘎了（减少一点诅咒）
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
BUG修复：
1.喝酒后士兵通行证无效BUG
2.老板娘时候喊抓贼BUG
3.放置自由门时和摇奖机对话BUG
4.魔晶洞窟抢宝箱事件重复触发BUG
5.梦境BOSS战BGM不会停BUG
6.修复了学院老师的无限睡眠攻击BUG
7.居民区卡牌击败士兵后继续通缉BUG
数值平衡：
1.把猫猫蛋嘎了（减少一点诅咒）
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update