2023-6-17 BUG修复

BUG修复：

1.喝酒后士兵通行证无效BUG

2.老板娘时候喊抓贼BUG

3.放置自由门时和摇奖机对话BUG

4.魔晶洞窟抢宝箱事件重复触发BUG

5.梦境BOSS战BGM不会停BUG

6.修复了学院老师的无限睡眠攻击BUG

7.居民区卡牌击败士兵后继续通缉BUG

数值平衡：

1.把猫猫蛋嘎了（减少一点诅咒）