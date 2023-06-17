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垃圾游戏 update for 17 June 2023

2023-6-17 BUG修复

Share · View all patches · Build 11493587 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

BUG修复：
1.喝酒后士兵通行证无效BUG
2.老板娘时候喊抓贼BUG
3.放置自由门时和摇奖机对话BUG
4.魔晶洞窟抢宝箱事件重复触发BUG
5.梦境BOSS战BGM不会停BUG
6.修复了学院老师的无限睡眠攻击BUG
7.居民区卡牌击败士兵后继续通缉BUG

数值平衡：
1.把猫猫蛋嘎了（减少一点诅咒）

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2369751 Depot 2369751
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