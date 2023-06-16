新增成就玩法：

1、新增成就玩法，本次更新上线150多个成就项。

2、完成成就挑战，即可获得对应的成就点数奖励以及其他成就奖励项。

3、成就挑战除了成就名称之外，并无其他任何提示，需要大家自行探索，欢迎攻略组制作成就攻略。

4、新增“江湖称号”系统，完成对应成就项后，可获得对应的江湖称号，同时可以在角色界面，选择佩戴对应的江湖称号，本次上线江湖称号76个。

注：1、由于成就玩法为新开发项，因此已经满级的角色，无法获取到等级相关成就项。为此带来的不便，敬请谅解。

2、成就点数奖励兑换将在后续版本中更新上线。

3、成就系统不互通，每个角色对应自己的成就项。

新增秘境：

1、解锁挑战难度秘境：圣灵堂（50级）、堕落之魂（50级）。

2、解锁隐藏秘境：兽王谷（50级）。

3、解锁隐藏挑战难度秘境：空冥塔（1-5层）（50级）。

新增装备及道具：

1、新增装备37件。其中绝品装备20多件。

2、新增对应秘境信物若干。

新增侠义事件：

1、新增挑战秘境相关侠义事件。

2、新增空冥之域系列秘境相关侠义事件。

界面优化及美术效果优化：

1、优化了全部怪物的美术形象，现在所有怪物都有真实形象了，不再是“黑影”了。

2、优化了全部NPC的角色形象，现在所有的NPC都有自己的形象了，不再是“黑影”了。

3、优化了部分界面的NPC形象，例如：小师妹。不再是“黑影”了。

4、优化了主菜单以及副菜单项，新增了成就菜单入口以及解锁新成就时菜单项上的红点提示。

5、其他系统优化项，包括数据底层优化等。

功能优化：

1、新增了“重置章节”功能，现在大家可以将已完成的章节进度进行重置了。

2、重置章节后，当前章节内的主线、支线任务将被初始化，大家可以重新再次完成章节剧情。

3、重置章节后，主线、支线任务将不再有经验值、金币、道具的相关奖励了。

注：1、本次更新前，已经完成全部章节内容的玩家，可以通过重置章节，来重新完成对应任务的成就挑战项。

2、其次可以使用1个角色，完成多个结局的章节内容了。