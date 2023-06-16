v1.3.4 Beta 游戏记录更新

6月16日 v1.3.4 游戏记录更新

游戏进度记录相关

新增了一个回到过去次数，它不会有任何游戏性影响。

重新开始关卡、回到主菜单再继续游戏、退出游戏后重新开启游戏，都会增加一次。

是否显示随机结果现在是一个开始游戏选项，而不是偏好设置。

这意味一局游戏要么是可以查看随机结果的，要么是不行的，你可以在地图界面确认。

历史记录界面现在显示玩家最大生命值和总计蓝点，它们原本就被记录了。

历史记录界面现在显示版本号、是否显示随机结果、回到过去次数、种子是否是手动设置的，它们只对新生成的记录生效。

其他

「冰封王座」现在给与升级后的「冰晶」，其费用为0，所以不再检测手中的「冰晶」数量。

「洋馆的女仆小霞」添加了主动技能，支援度数值相应调整。

「春日降临莉莉白」主动技能提供固定的法力值UGG/GGP。

「能工巧匠魅须丸」升级后的被动效果提高了1点。

「稗田的转生」格挡12→14，现在还会降低一点目标卡牌的费用。

「妖精大战争」如同其文本说明一般，按照卡牌的基础费用提供法力。之前错误地采用了「炉心融解」的做法。

「永远凉爽的幻想四季」不再将支援度已满的手牌视为目标。

「智能音箱」选择的卡牌，现在在显示牌库的界面下具有一个标记。

游戏结果算番「普通一击」现在只由单次超过100点的攻击伤害来解锁，先前错误地由一次行动的总伤害来计算。

卡图、状态图标、弹幕演出更新。