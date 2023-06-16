《东方王朝：丝路保卫战》6月大版本更新

《东方王朝：丝路保卫战》6月版本更新内容

更新速览

更新内容 玩法模式 综合更新

BUG修复情况 已知未修复 已修复

正式版预告 八月份完整版



战斗系统

防御塔

防御塔作为本游戏最主要的战斗手段，一直是制作组探索和优化的方向，本次更新中，我们将部分玩家所反馈的"战力不强"“平衡不足”“表现不好”的防御塔做了完全重置，同时对其他有问题的防御塔，做出了调整和修改。

终南天师

提升攻速，增加群体伤害，优化美术表现

“一直以来终南天师塔以昂贵的价格和没啥用的技能以及定位不明确深受玩家诟病，除了单次攻击的魔法伤害颇高之外，在一众塔中几乎没有什么优势，此次我们将【终南天师】重新定位为‘用以清理大批小怪冲线的纯输出型防御塔’，同时我们也重置了技能美术表现，表现上更加符合得道天师一言不合就摇神过来帮忙打架的设定”

原版 呼风唤雷

对范围内的目标的1名单位造成单体魔法伤害并减速该目标。 撒豆成兵

召唤两名兵俑，用以阻挡敌方单位。

改版后 急急如律令

终南天师在攻击和击杀敌方单位时，积攒敕令符文，敕令符文达到上限时，消耗符文增加自身攻速最高增加100%（双倍攻速）。 雷君奉请

终南天师在攻击敌方单位时，有20%的概率打出一道闪电链，对附近的敌人造成连锁闪电伤害。

大黎龙船

提升机动性，增加地图巡回机制，增加对空伤害，增强秒杀技能强度

“在碎甲炮塔【大荒落】上线后，原本的炮塔【神火飞鸦】显得十分孱弱，小到可怜的秒杀机器人和单体伤害不高数量稀少的飞弹，让这个塔稳居'丝路第一下水道'的位置，此次我们完全重置，将其变为一个在地图上巡回攻击，对空对地还能投掷大范围秒杀炸弹的黎朝朋克空舟”

原版 神火火炮

发射3枚跟踪导弹对敌方单位造成伤害 夺命傀儡

在地图路径上放置一个小型机器人对触碰到的敌人造成秒杀效果

改版后 天威神雷

在敌方单位的头顶投掷下一枚高伤害大范围的炸弹并有一定概率秒杀单位。 军火补给

增加龙船的移速，增加对空伤害机制。

大魔导师

增加反向传送机制（把敌人传送回起点），增强控制技能强度

“【大魔导师】本身设计的目标定位是一个辅助法师塔，但实际【钻心咒】技能既不能对其他的塔产生增益，自身的伤害也较低。所以我们【大魔导师】技能进行了重置和强化，增加传送机制，以确保在兵线压力过大的时候可以有效分解压力。同时增加了控制法阵的减魔抗机制，来辅助增强魔法伤害”

原版 钻心咒

对一个敌人持续造成伤害 守护神咒

召唤一个光榫阵法，对范围内的敌人每2秒眩晕0.5秒

改版后 传送门

召唤一个传送门将敌人传送回地图的起点（他们的老家） 守护神咒

召唤一个光榫阵法，对范围内的敌人每2秒眩晕0.5秒并降低范围内敌人的魔抗



在优化关键防御塔的同时，我们也对其他防御塔的数值平衡做了调整，以确保游戏性与体验。

英雄主动技能

新增英雄主动技能（大招）

“长期以来关于战斗系统的重要问题是:'英雄对于战局的影响微乎其微'，于是我们在后期增加了英雄主动技能（大招），玩家现在可以通过主动释放一个强力技能来在战局关键的时刻影响战斗。”

鼠标点击大招图标或按数字键盘3快捷释放

英雄

新增英雄

金镶玉

金镶玉是一名远程输出+单局经济成长英雄，是大漠之中著名黑店的老板娘，善使金蛇剑法与柳叶飞刀对敌人造成致命的打击。

“我们将【匈奴轻骑】的刷钱机制，移至英雄【金镶玉】的身上。因为英雄本身要求丰富的游戏性和较强的表现力，这就导致了英雄的制作周期较长，但是符合基本游戏设计和定位的英雄仍然需要增加，我们依旧觉得拥有各类定位的英雄才能让游戏体验更加丰富。”

碎甲暗劲

金镶玉每次攻击都会永久击碎敌人的敌人护甲

金镶玉每次攻击都会永久击碎敌人的敌人护甲 钱坤一掷

金镶玉对敌人造成一次高额伤害

金镶玉对敌人造成一次高额伤害 生财有道

金镶玉攻击敌人时有大概率偷取敌人的金币，在击杀敌人时也可以获得一份额外的赏金。

金镶玉攻击敌人时有大概率偷取敌人的金币，在击杀敌人时也可以获得一份额外的赏金。 为富不仁

金镶玉在攻击时有概率眩晕敌人，并且对该名敌人造成眩晕和流血效果，玩家所拥有的金币越多，触发的概率越高。

金镶玉在攻击时有概率眩晕敌人，并且对该名敌人造成眩晕和流血效果，玩家所拥有的金币越多，触发的概率越高。 玄影凝神(主动技能)

金镶玉瞬移至目标单位对周围的敌方单位投掷大量飞刀造成伤害，所有伤害均可以附带其他技能的被动特效。

新增技能

万朔 旌节揽胜（主动技能）

增加全图防御塔的攻击速度

修仙者·灵均 一气化三清（主动技能）

修仙者召唤两个元神分身持续一段时间，在消散时会使用【金丹自爆】技能 巨阙劈山

取消被动技能【内圣外王】改为修仙者凝练元神召唤一柄巨剑对目标造成范围伤害，且有一定几率秒杀地方单位



新增装备系统

“新增了装备系统，玩家通过完成成就来解锁相应的神器，在背包中可以最多装备3个神器，用来强化各类内容。”

“我们想通过更丰富的系统纬度，来增加关卡的趣味性，期望通过【装备】【天赋】【英雄】的合理搭配来形成【流派】的概念，于是装备系统就是我们的尝试之一。”

天赋/营地系统

重置 部分天赋效果重置

重置了大部分天赋的效果，不再按照防御塔类型进行加成。

新增 营地天赋建筑系统

“修改了大部分原有的天赋效果，让其更脱离乏味线性的设计，从机制上丰富了天赋的内容，期 望可以通过系统之间的耦合来提升战斗的乐趣。修改后的天赋不在以单纯地增强某个塔为目的，而是极大的丰富了所强化的内容，让玩家在天赋点慢慢丰富的过程中，逐渐形成自己的战斗风格。将朴素的加点面板融合进营地系统，也是我们的尝试。期望给玩家一些代入感，而在之后我们计划在营地之中添加更多地设施与功能建筑，来使营地系统更加有趣味性。” 靶场

以强化单位的射程射速主 工器坊

以强化地图中的机制和减少防御塔费用为主 军火库

以强化火器建筑的效果为主 粮仓

以强化英雄兵营单位的血量和恢复能力为主 演武场

以强化兵种单位生存能力和援兵战斗能力为主



关卡系统

夜战模式重置

“在夜战模式下正常守护货物的情况下，所有防御塔的视野减少-50%。可通过点燃灯塔来增加防御塔的射程，与此同时需要击杀夜战特殊怪物来守护灯塔。”

原先的夜战模式，在设定上不符合夜战的效果。在数值上之前过于粗暴的设计导致了大部分玩家都比较厌恶这个模式，而同时为了天赋点或成就又不得不通关这个模式，在此情况下我们重置了整个夜战模式来改善这种情况的发生。

综合更新

重置 重置所有防御塔的子弹特效，使其升级时产生变化。 重置英雄【万朔】整体表现效果。 重置最终BOSS【泰坦】两个形态的整体表现效果

新增 【万朔】技能【威仪】增加防御塔特效 最终BOSS【泰坦】新增登场动画



BUG修复情况

已修复 秒杀技能击杀敌方单位有概率使游戏无法结束问题 游戏内单位护甲及攻击力显示错误问题 【boss拜火贤者】有概率卡死不攻击问题 敌方单位攻击秒杀我放单位时，普攻重置，且动画播放不完全问题 我方防御塔攻击时若敌人走出攻击范围，防御塔的攻击动画会立即停止问题

已知未修复的 所有单位的攻击模式/技能释放逻辑代优化



八月份正式版预告