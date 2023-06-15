EA3.18-Test测试版补丁说明

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本

因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰

测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))

新内容:

5-3(图遍历)代码展示

主界面与选关界面按钮音效反馈

Bug修复

设置界面中退出按钮覆盖了音乐文件夹

游戏体验

优化了1-1对于代码演示功能的使用说明



意见与问题反馈/售后/交流群:570409322

