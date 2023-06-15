一周岁啦:

感谢大家的一路陪伴，《修仙立志传》马上就满一周岁啦~

游戏在磕磕碰碰中走过了一年，至今以完成了95%的内容制作

目前版本:

目前版本的玩法、内容已经非常丰富，且玩法系统已较为完整

新玩家可以放心购买！游戏内已实现40余个不同的成长、玩法系统~

绝大多数系统都可以实现自动挂机成长

至少可以体验到不低于1000小时的游戏玩法

更新计划:

剩余5%的坑，主要为门派的大阵、画符等支线系统

这些内容，本计划逐步更新~但挤牙膏式的更新，有很多问题，让我无法统筹协调所有的内容

因此，我计划于今年10月之前一次性完成立志传的所有开发内容的更新，同时发售立志传正式版

届时主要包括以下内容更新：

1.技艺画符系统。

2.命石洗练系统。

3.圣兽系统。

4.圣符系统。

5.新的深渊系统。

6.命石的洗练系统。

7.神国领袖的装备系统。

8.神国位面遗迹boss挑战+刷宝玩法系统。

9.最终神秘系统：修仙玩法终极挑战。

叹言与恳求:

《立志传》从真正开始制作到现在其实有2年了~

虽然很多业内人告诉我，它在steam的单机放置游戏区已经算比较成功的作品

但其实我在这个期间过的是比较艰难的，特别是近期，它已经基本没有了销量

要想把游戏事业做下去，我首先面临的是生存问题，因此，我不得不将一些精力逐步拓展到新游戏上面来

在立志传结束前，让新游戏与立志传之间，有所承接，能对未来的游戏有帮助

这是实事求是的大实话。

主要是看到近期的主要差评，说我不该卖dlc，说我不该做新游戏……

我只是想说我只是一个人开发游戏的小作者，不是团队，不是公司，没有背景，没有钱…

也有自己的苦衷，希望你们理解。

但！！！我能保证的是：

你20块买到的《立志传》分量饱满、玩法有趣、物超所值！

并且，做到有始有终！

最后，希望大家在等待小茫的同时，多多关注+愿望新游戏《星际工业国》

强调，这个游戏你们没必要买。他就是你们已经免费得到的神国改版！

https://store.steampowered.com/app/2423620/

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欢迎任何建议、意见及bug反馈，也欢迎有志同道合的朋友加群聊sao！