《生死狙击2》6月15日版本更新公告

亲爱的狙友们：

我们预计将在6月15日上午 6:00-10:00 对全渠道服务器进行停机维护更新，维护完成后将向全服狙友发放补偿福利。维护期间将无法登录游戏，请大家合理安排游戏时间~感谢您的支持与理解哦！

金币×300，星尘结晶×300，银币×3000，无序结晶×3000（邮件领取有效期为7天，请各位狙友及时上线领取）

1.优化了游戏加载时间，重点缩短了星耀无限模式和墨金演习模式的加载时间

2.提升了人物加载速度，解决游戏开局隐身人的问题

3.解决了近战武器有一定概率无法命中问题

4.优化了手雷动画流畅度

5.优化了拉栓动画流畅度

6.降低了星耀无限模式显存占用

1.修复了星耀无限模式星坠远征9-1关卡，怪物从特定位置的高台跳到地面时有概率卡到墙里面的问题

2.修复了星耀无限模式中部分情况下持刀无法翻滚的问题

3.修复了星耀无限模式第三区噩梦挑战商店购买等待时间异常的问题

4.修复了星耀无限模式中，两个队员同时救援倒地队友时，先救援的玩家进度条完成后无法救起倒地队员的问题

5.修复了行动纲领中QJB95 异化力量无获取途径的问题

6.修复了星耀无限模式中部分情况下队伍状态异常的情况

7.修复了部分情况下，退出游戏会Crash的问题

8.修复了部分情况下组队切换PVP和PVE大厅，角色模型不显示的问题

9.修复了第三区噩梦难度下物品拾取的交互优先级低于商店交互优先级的问题

10.修复了星耀无限模式中战前准备和远征模式中背包内晶核显示错误的问题

11.修复了部分情况下卡开镜的问题

12.修复了M4A1 樱花之鳞无法装备四倍镜的问题

13.修复了某些情况下，持雷姿势不对的问题

14.修复了极端情况下墨金演习中跳伞卡下落动作的问题

15.修复了星耀无限模式伤害榜中极端情况下最高伤害数值没有被正确记录的问题

16.修复了星耀无限模式星坠远征7-4关卡中，极端情况下精英怪卡住的问题

17.修复了埋骨之地船厂能卡进船底的问题

18.修复了埋骨之地极低与较低画质看天空有阴影的问题

19.修复了星耀无限模式中，极端情况下使用空间折跃后无法移动的问题

20.修复了星耀无限模式中，极端情况下被死亡藤萝扑咬后角色无法移动的问题

21.修复了星耀无限模式中，炎爪飞扑、坚甲重锤举人的一瞬间角色翻滚躲避后仍然受到了伤害的问题

22.修复了冰封之路四件套装伤害描述错误的问题,冰元素伤害由150%修正为180%(实际伤害没有变化)

23.修复了星耀无限模式中植物重装概率会把角色带入空气墙内的问题

24.修复了星耀无限模式中角色交互过程中，被飞扑者飞扑动画表现错误的问题

25.修复了星耀无限模式中，第三区困难模式通关时小助手语音重复播报的问题

26.修复了星耀无限模式中，部分情况下人物卡第三人称的问题

27.修复了贴图上传会导致游戏Crash的问题



= 图灵支援 =

●降低了图灵支援部分每日每周任务的完成难度，调整后的任务将会在任务刷新后领取，已领取的任务不受影响



= 荣耀天梯模式 =

●3号矿区地图重新上线荣耀天梯模式

= 变异模式新增地图 =

●霓幻寂灭

霓幻山城的外围秘密储存着一枚星尘，这枚星尘被星合的对手引爆之后，直接将附近的一片区域拉入了异空间，成为了恐怖地带……





= 全新转盘 =

幻彩世代系列（在架时间：2023年6月15日-2023年10月12日）

●Vector 幻彩特攻（不朽）

●Glock18C 幻彩特攻（不朽）

●ASVAL 极客行动（传奇）

●巴雷特 风暴之眼（传奇）

●AKM 星合动力（传奇）



●TWS 虚拟破碎（史诗）

●Kar98K 虚拟破碎（史诗）

●VSSM 虚拟破碎（史诗）

●UMP45 虚拟破碎（史诗）

●M249 虚拟破碎（史诗）

= 军备池返场 =

虎跃乾坤系列（在架时间：2023年6月15日-2023年10月5日）

●FNFAL 虎啸山文（不朽）

●AWM 虎啸山文（传奇）

●SG550 虎啸山文（传奇）

●MP5 虎啸山文（传奇）

●手斧 虎啸山文（传奇）



●UMP45 烈火（史诗）

●Vector 烈火（史诗）

●RPK 烈火（史诗）

●BSG-14 烈火（史诗）

●92FS 烈火（史诗）

= 炫彩商城武器上新 =

灼热飞行家系列炫彩（在架时间：2023年6月15日-2023年9月14日）

●QBZ192 空中派对（不朽）

●Glock18C 空中派对（传奇）

●Saiga12K 空中派对（传奇）

●双爪刃 空中派对（传奇）

●烟雾弹 空中派对（传奇）

= 新增原型武器 =

●左轮

= 枪械数值调整 =

●增大了AUG的基础腰射散布，其移动时的腰射精准度散布系数1.3 —>1.5

= 浮华迷金捆绑包返场 =

●返场时间：2023年6月15日-2023年8月10日

●角色：红桃A 阿妮塔·雷迪亚兹

●武器：沙漠之鹰 纸牌魔术

= 大头角色上新 =

●大头：猫头鹰科学家

●获取方式：大头商城售卖

= 游戏内精彩活动 =

= 火力嘉年华 =

活动时间：2023年6月22日-2023年10月15日

活动规则：

●在线常规福利：6月22日-6月24日【12：00-22：00】每小时在线必得

●6月22日-6月24日期间，12点-22点每小时发放在线福利：金币×50+赛季经验×240+掉落增幅卡×1，玩家只要在对应时间段（含22点-23点）在线即可收到在线福利邮件

●举例：玩家A于6月22日12:30上线，15:30下线，可收到12点-13点、13点-14点、14点-15点、15点-16点，共四份在线福利

●举例：玩家B于6月22日12:30上线，6月24日22:30下线，可收到活动期间全部共33份在线福利

●端午额外福利：6月22日【19：30-21：30】

●在线可以在火力嘉年华活动界面领取额外福利，金币×500+星尘结晶×500+保星卡×5+掉落增幅卡×5，需前往精彩活动页面领取

●全新不朽级投掷武器

●火力嘉年华将会开放5次打卡点：7月15日周年星光、7月29日酷暑冰饮、8月19日觅心糖果、9月2日青春之歌、10月1日亚洲盛典

●累计完成4次打卡（登录并参与在线活动领取在线奖励）即可领取全新不朽级投掷武器

活动奖励：

= 速清神器 净化卡顿 =

活动时间：2023年6月15日-2023年6月21日

活动规则：

活动奖励：

= 极致加速度 =

活动时间：2023年6月15日-2023年6月25日

活动规则：

●完成每日任务，可以获取相应数量的高能芯片碎片

●每安装一个高能芯片碎片可获得一个随机奖励，16个高能芯片碎片可将高能芯片组装完成

●完成一定数量的碎片组装可领取对应的进度奖励

●随机奖励礼包有概率获得：雷蛇毒蝰终极版兑换券、黑寡妇蜘蛛×竞技版背光款兑换券、雷蛇战锤狂鲨-专业版V2兑换券、金币[数量10-50]、星尘结晶[数量10-50]

活动奖励：

= 环球探险基金 =

活动时间：2023年6月15日-2023年7月15日

活动规则：

●前往星耀无限模式，完成任务，即可免费领取普通奖励

●58元解锁进阶奖励 立得星尘结晶x1160 ，完成任务最高可得4倍奖励

●普通奖励统计：星尘结晶x580；进阶奖励统计：星尘结晶x3280

活动奖励：

= 粽子派对 =

活动时间：2023年6月22日-2023年7月12日

活动规则：

●6月22日-7月2日，游戏全模式战斗结算时有概率掉落粽子

●在仓库中打开粽子：打开有概率获得游戏道具（金币、银币）；也可用于兑换本活动页的福利（消耗库存）

●开启粽子获得游戏道具概率：22.7%概率获得金币×5~100；77.3%概率获得银币×100~20000

活动奖励：

= 淘金狂潮 =

活动时间：2023年6月29日-2023年7月16日

活动规则：

●玩家在6月29日-7月12日期间，前往不同模式战斗，可累计不同的淘金值

●金币值：前往经典大厅战斗，在经典模式每淘汰30名敌人获得金币值×2，上限100个

●星尘值：前往星耀无限大厅战斗，每30分钟可获得星尘值×2，上限100个

●积累了淘金值的玩家，在7月13-7月16日期间登录游戏，可以选择消耗对应淘金值提取金币或星尘结晶；也可选择消耗额外点券，提取更多金币或星尘结晶

●活动结束后，所有淘金值将清空，请尽快提取

活动奖励：

●免费提取

●提取金币x10，需要消耗金币值x1

●提取金币x100，需要消耗金币值x10

●提取金币x1000，需要消耗金币值x100

●提取星尘结晶x10，需要消耗星尘值x1

●提取星尘结晶x100，需要消耗星尘值x10

●提取星尘结晶x1000，需要消耗星尘值x100

●点券提取

●提取金币x20，需要消耗金币值x1+点券x3

●提取金币x200，需要消耗金币值x10+点券x30

●提取金币x2000，需要消耗金币值x100+点券x300

●提取星尘结晶x20，需要消耗星尘值x1+点券x3

●提取星尘结晶x200，需要消耗星尘值x10+点券x30

●提取星尘结晶x2000，需要消耗星尘值x100+点券x300

= 热爱许愿季 =

活动时间：2023年6月29日-2023年7月16日

活动规则：

●玩家可在6月29日-7月12日期间，在本活动页选择1种奖励许愿

●完成许愿的玩家，在7月13日-7月16日期间登录游戏，可以直接领取许愿的奖励

●活动结束后，奖励将不可领取

活动奖励：

●军备箱x10

●记忆基质x10

●金币x2400

●星尘结晶x2400

●自选卡池箱x10

*以上为可许愿奖励列表，最终玩家获得的奖励以许愿所选奖励为准

= 周年庆倒计时 =

活动时间：2023年7月6日-2023年7月16日

活动规则：

●7月6日-7月12日期间，全服玩家可在本页面助力周年庆

●全服累计一定的助力值时，所有玩家都可领取到指定的奖励

●活动结束后，进度将清空且不可领取

活动奖励：

●全服助力值达到100万，所有玩家可领取Glock18C 冬日残阳（7天）x1

●全服助力值达到200万，所有玩家可领取硬汉精选箱 x1

●全服助力值达到300万，所有玩家可领取Kar98K 阿施塔特（1天）x1

●全服助力值达到400万，所有玩家可领取金币x500

●全服助力值达到500万，所有玩家可领取自选卡池箱 x5

*硬汉精选箱：可选择获得其中1个期限角色：奥古斯特·勒芒×7天；泰森·卡辛×7天；哈里·劳埃德×7天；杰拉尔德·威尔逊×7天；瓦连京×7天

更新大小：13.45 GB

感谢所有玩家一直以来对《生死狙击2》的大力支持！我们将携大家的期望与鼓励继续奋进，尽全力为大家带来更好的游戏体验！

《生死狙击2》项目组

2023年6月14日