《R2Beat：音速觉醒》6月14日新增歌曲公告

亲爱的《R2Beat:音速觉醒》玩家:

以下为本次维护新增经典中英文曲目,衷心感谢大家对我们的支持与关注!

新增曲目:

新增星星曲目:

下列顺序为歌曲序号/曲名/作者/难度星

1 坠落星空 小星星Aurora 2

2 We Got The Fire ONISM RCRDS;Waysen 2

3 花祭のリズム 初音未来 2

4 奔赴星空 尹昔眠;小田音乐社 2.5

5 带我去很远地方 黄霄雲 2.5

6 故事还长 云汐 2.5

7 离人赋 云汐 2.5

8 落在生命里的光 尹昔眠 2.5

9 目及皆是你 小蓝背心 2.5

10 沈园外 阿YueYue;小田音乐社;戾格 2.5

11 我想离开浪浪山 大川Dietry 2.5

12 追寻你 王天戈;川青 2.5

13 Flowing (流) 9COLOR;玲钟乐府 2.5

14 With You Hilarity Leap Records;Des7ireX 2.5

15 By Your Side Joysun;Mantha Ye;SOULFRESH 2.5

16 Neon Subway (a) Klaus Oberheim;Dave Odyssey 2.5

17 Shake Ya Body Cut One 2.5

18 I'm Coming Home Marc Robert Robillard 2.5

19 Sirius 亚哲大大D.c;李縺琦Fine 2.5

20 1022-比尔的歌 Bomb比尔 3

21 刺客 小田音乐社;灼夭;戾格 3

22 嘉宾 张远 3

23 骄傲的你 尹昔眠 3

24 浪子闲话 花僮 3

25 深海回响 李尧音 3

26 伪善者 金渔 3

27 我曾遇到一束光 叶斯淳 3

28 我怕来者不是你 小蓝背心 3

29 Take Me Home ALEX-808;E.M records电涡狂欢 3

30 Hopeful Romantic John Conlin 3

31 Final Boss PoppoOVO 3

32 琴之翼 V.K克 3

33 Don't You Wanna Be Like Us Drew Allsbrook;Yana Doncheva 3

34 10000000000000 WuJingStudio 3

35 ネコノシンデレラ(猫之辛德蕾拉) わたあめ 3

36 本喵のリズム 初音未来 3

37 ODD 天幕Tiam;Onism. 3

38 做个决定 吴子健REmi 3

39 雾里 姚六一 3.5

40 Just Cheer! Hilarity Leap Records;Aine S 3.5

41 目か?覚めた時(feat.初音ミク) Chaostic Leaf;GasaiTomoya_Music 3.5

42 ゆめ Hilarity Leap Records;小强Cockroach 3.5

43 OUTER SPACE Hilarity Leap Records;Macrame Music 3.5

44 Voice of Abyss V.K克 3.5

45 Free Fall ZIMINY 3.5

46 純白のリズム 初音未来 3.5

47 つないで世界 Vfdby 3.5

48 溺亡 初音未来 3.5

49 妖与手抄卷 Alyssa 3.5

50 长歌 Colder 杜非;南韵之声;Albert Records 3.5

新增月亮曲目:

下列顺序为歌曲序号/曲名/作者/难度星

51 By Your Side Hilarity Leap Records;Des7ireX 4

52 刺客 小田音乐社;灼夭;戾格 4.5

53 带我去很远地方 黄霄雲 4.5

54 伪善者 金渔 4.5

55 追寻你 王天戈;川青 5

56 Shake Ya Body Cut One 5

57 I'm Coming Home Marc Robert Robillard 5

58 做个决定 吴子健REmi 5

59 Sirius 亚哲大大D.c;李縺琦Fine 5

60 深海回响 李尧音 5.5

61 我想离开浪浪山 大川Dietry 5.5

62 Take Me Home ALEX-808;E.M records电涡狂欢 5.5

63 琴之翼 V.K克 5.5

64 花祭のリズム 初音未来 5.5

65 ODD 天幕Tiam;Onism. 5.5

66 Flowing (流) 9COLOR;玲钟乐府 6

67 ゆめ Hilarity Leap Records;小强Cockroach 6

68 We Got The Fire ONISM RCRDS;Waysen 6

69 10000000000000 WuJingStudio 6

70 ネコノシンデレラ(猫之辛德蕾拉) わたあめ 6

71 本喵のリズム 初音未来 6

72 つないで世界 Vfdby 6

73 溺亡 初音未来 6

74 浪子闲话 花僮 6.5

75 离人赋 云汐 6.5

76 Just Cheer! Hilarity Leap Records;Aine S 6.5

77 目か?覚めた時(feat.初音ミク) Chaostic Leaf;GasaiTomoya_Music 6.5

78 With You Hilarity Leap Records;Des7ireX 6.5

79 Neon Subway (a) Klaus Oberheim;Dave Odyssey 6.5

80 Final Boss PoppoOVO 6.5

81 OUTER SPACE Hilarity Leap Records;Macrame Music 6.5

82 Voice of Abyss V.K克 6.5

83 純白のリズム 初音未来 6.5

84 妖与手抄卷 Alyssa 6.5

85 长歌 Colder 杜非;南韵之声;Albert Records 6.5

新增太阳曲目:

下列顺序为歌曲序号/曲名/作者/难度星

86 刺客 小田音乐社;灼夭;戾格 7.5

87 深海回响 李尧音 7.5

88 Take Me Home ALEX-808;E.M records电涡狂欢 7.5

89 We Got The Fire ONISM RCRDS;Waysen 7.5

90 10000000000000 WuJingStudio 7.5

91 Neon Subway (a) Klaus Oberheim;Dave Odyssey 8

92 OUTER SPACE Hilarity Leap Records;Macrame Music 8

93 溺亡 初音未来 8

94 ゆめ Hilarity Leap Records;小强Cockroach 8.5

95 つないで世界 Vfdby 8.5

96 ODD 天幕Tiam;Onism. 8.5

97 长歌 Colder 杜非;南韵之声;Albert Records 8.5

98 Just Cheer! Hilarity Leap Records;Aine S 9

99 目か?覚めた時(feat.初音ミク) Chaostic Leaf;GasaiTomoya_Music 9

100 純白のリズム 初音未来 9

101 花祭のリズム 初音未来 9

102 Final Boss PoppoOVO 9.5

以上为本次更新曲目单,我们将持续丰富、优化游戏曲库,致力于打造更佳的游戏体验。