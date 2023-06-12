2023年6月12日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了关隘扩建界面会出现-0的问题
●探索增加城市列表的快捷切换
●离间和刺杀增加武将列表快捷切换
●新增了郡城建筑物TIPS面板
●建筑物拆完没有马上刷新面板
战略大地图大幅度优化
●251剧本中新地图进行了大量优化，各种四处漏风问题进行了调整
●正式在新大地图中装配了地表层逻辑概念，每个地表需要不同的军团行动力消耗
●军团行动力修改为初始100点，对应的武将专长也修改了数据
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
2023年6月12日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了关隘扩建界面会出现-0的问题
●探索增加城市列表的快捷切换
●离间和刺杀增加武将列表快捷切换
●新增了郡城建筑物TIPS面板
●建筑物拆完没有马上刷新面板
战略大地图大幅度优化
●251剧本中新地图进行了大量优化，各种四处漏风问题进行了调整
●正式在新大地图中装配了地表层逻辑概念，每个地表需要不同的军团行动力消耗
●军团行动力修改为初始100点，对应的武将专长也修改了数据
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update