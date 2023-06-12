《蜀山：初章》网络版第十四次更新、合服及新服开服公告

各位道友好：

官方已完成第十四次更新，现已开启服务器，大家可进入游戏正常体验！

【6月12日新服公告】

官方已于6月12日14:30开启新服7服“东海惊涛”。欢迎各位道友进入新服创建角色体验游戏！

【网络版第二次数据互通合服公告】

我们已于6月12日停服更新期间进行《蜀山初章》网络版第二次数据互通，本次涉及的服务器有：

1服 峨眉问月

3服 五台剑影

本次合服将清空各宗门已占领的据点。请各位道友在百族逐鹿玩法中重新占领。造成的不便敬请理解。

【更新内容20条】

1.九华山副本内似有异象，各位道友可前往蜀王府大圆盘处，与NPC访梦交互进入副本中体验；

2.新增高级阴阳八卦牌可开启装备自动分解，使用八卦牌自动分解高品级装备时，不会弹出二次确认弹窗，请谨慎选择。装备满足已选词条品质-词条-装备品质-套装中任意一条，均会保留（注：初次打开将默认全选，即保留所有装备）；

3.新增背包中进行装备分解时，可通过词条品质-词条-装备品质-套装等条件进行更准确的筛选，分解对象不会包含已锁定的道具（注：初次打开将默认全选，即保留所有装备）；

4.新增获得部分时装、家具时，同时获得【露华亭】友好度，达到一定条件可解锁更多可购买道具；

5.新增NPC商店【露华亭】，可在蜀王府前大圆盘处与其交互打开商店，商店等级共四级，达到一定的友好度将解锁更高级的商店。在商店界面中通过点击“友好度公示”按钮，可查看所有能够获得友好度的道具；

6.新增个人洞府中的家具合成功能，现在可根据固定搭配将低品质道具合成为更高品质的家具；

7.新增家具拥有词条，这些词条可能帮助各位道友在青蚨树中获得更多的铜币，或在聚灵阵中打坐时“偶然”获得额外的绑定铜币；

8.新增团队功能，现在可在野外或战场中进行组团。团队人数上限为30人，分为56人的小队形式，团长可调整每个小队中的玩家并可邀请好友、世界招募。后续我们将继续加入指挥、标记等功能（注：团队中击败怪物将掉落灵石与竞拍，除此之外不会有任何掉落，包括装备绑铜修为等）；

9.优化在邮件中点击全部领取按钮后将提示“是否删除所有已读以及已领取的邮件”，确认后删除；

10.优化据点地图中UI界面的展示；

11.因宗族申请界面中按钮“一键申请”存在问题，我们将临时关闭“一键申请”的功能；

12.修复族长无法将宗族成员手动晋升为代理族长的问题；

13.修复技能【诛灵渡厄曲】释放异常的问题；

14.修复蛊引在小队面板中显示为凡人的问题；

15.修复蛊灵释放技能的优先级低于自身普攻的问题；

16.修复在窗口模式中使用传统模式，鼠标操作异常的问题；

17.修复碧目天罗无法触发通灵万蛊诀的彩蚨蛊问题；

18.优化蛊灵面板中现在不再显示角色DEBUFF状态；

19.修复蛊灵切换模式后，无法再次切换为跟随模式的问题；

20.修复蛊灵面板上会显示无法使用的技能的问题；

【停服维护补偿】

维护补偿：（绑定）铜币*15888

补偿将在开服后通过邮件发放，请注意查收！

【维护延长补偿】

维护延长补偿：（绑定）铜币25888 （绑定）补天丹1

感谢各位道友的支持，我们会加紧开发进度，继续推进新一轮的优化及新资料片的开发。更多内容大家可以持续关注我们的爆料，请大家多多期待。蜀山项目组将持续优化产品，带给大家更好的体验！

【联系我们】

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《蜀山：初章》重楼工作室

2023年6月12日