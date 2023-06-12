《蜀山：初章》网络版第十四次更新、合服及新服维护延迟公告

各位道友好：

官方原定于6月12日12:00完成的第十四次更新；原计划同时进行的1服与3服数据互通；以及计划于6月12日12:00开启新服7服“东海惊涛”。因本次更新时项目组在测试期间发现新一期九华山副本存在部分问题，导致如果按照原计划12点开服，可能会有临时维护的风险。为保证各位道友的体验，因此本次更新、合服及新服开启将延长维护时间。维护时间将推迟3小时，预计15:00开服。请各位道友相互转告，为您带来的不便，敬请谅解。为您提供良好的游戏环境，一直是我们致力的目标，非常感谢您继续支持重楼工作室！

【维护延长补偿】

维护延长补偿：（绑定）铜币25888 （绑定）补天丹1

补偿将在开服后通过邮件发放，请注意查收！

感谢各位道友的支持，我们会加紧开发进度，继续推进新一轮的优化及新资料片的开发。更多内容大家可以持续关注我们的爆料，请大家多多期待。蜀山项目组将持续优化产品，带给大家更好的体验！

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《蜀山：初章》重楼工作室

2023年6月12日