[v0.1.2] Update 20230609

Hello! Here is the v0.1.2 changelog.

The main focus of this update is bug fixes and performance optimization.

As the game has not been released yet, I need to invest more effort into speed up the development. Currently, I am unable to allocate sufficient time for translating changelogs. I apologize for any inconvenience caused.

补给品“再来一次”不再赠送额外的刷新次数。

修复玩家死亡后仍能通过某些途径推进关卡进度的bug。

修复玩家死亡后,连爆动画摧毁boss时,能触发击杀boss相关升级效果的bug。

修复玩家死亡后,能通过某些途径恢复生命值从而报错使流程卡住的bug。

玩家死亡后不再仍能对敌人造成伤害。

修复难度选项“有限补给”会导致护身符失效的bug。

修复升级卡片在与鼠标交互后会变灰的bug。

修复游戏结束后,返回主页并返回主菜单时,主菜单按钮尺寸异常的bug。

修复战场道具的坐标限制未与新版本竞技场尺寸同步的bug。

新增2个升级。

升级 回光返照 改动:触发条件由每次受到伤害改为每失去1点生命值,触发概率降低。

毁灭者 数值调整:角色体积 x150% → x200%,技能对自我的伤害 5→10

毁灭者 模组 蓄力爆炸 效果重做。

护盾上限的天赋等级最大值:3→1。

微调了部分升级类型的颜色。

开始做性能优化,目前对普通子弹做了一个简单的对象池优化,大幅提升后期子弹数量较多情况下的帧率。目前性能优化仅做了个开端,在接下来的各个版本中会逐步实装更多的性能优化技术。

暂时移除了普通子弹的尾迹,需待以后做新的子弹外形、新的尾迹并与对象池做适配。