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Geometry Arena 2 Playtest update for 9 June 2023

[v0.1.2] Update 20230609

Share · View all patches · Build 11432871 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Hello! Here is the v0.1.2 changelog.
The main focus of this update is bug fixes and performance optimization.

As the game has not been released yet, I need to invest more effort into speed up the development. Currently, I am unable to allocate sufficient time for translating changelogs. I apologize for any inconvenience caused.

补给品“再来一次”不再赠送额外的刷新次数。
修复玩家死亡后仍能通过某些途径推进关卡进度的bug。
修复玩家死亡后，连爆动画摧毁boss时，能触发击杀boss相关升级效果的bug。
修复玩家死亡后，能通过某些途径恢复生命值从而报错使流程卡住的bug。
玩家死亡后不再仍能对敌人造成伤害。
修复难度选项“有限补给”会导致护身符失效的bug。
修复升级卡片在与鼠标交互后会变灰的bug。
修复游戏结束后，返回主页并返回主菜单时，主菜单按钮尺寸异常的bug。
修复战场道具的坐标限制未与新版本竞技场尺寸同步的bug。
新增2个升级。
升级 回光返照 改动：触发条件由每次受到伤害改为每失去1点生命值，触发概率降低。
毁灭者 数值调整：角色体积 x150% → x200%，技能对自我的伤害 5→10
毁灭者 模组 蓄力爆炸 效果重做。
护盾上限的天赋等级最大值：3→1。
微调了部分升级类型的颜色。
开始做性能优化，目前对普通子弹做了一个简单的对象池优化，大幅提升后期子弹数量较多情况下的帧率。目前性能优化仅做了个开端，在接下来的各个版本中会逐步实装更多的性能优化技术。
暂时移除了普通子弹的尾迹，需待以后做新的子弹外形、新的尾迹并与对象池做适配。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2064891 Depot 2064891
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