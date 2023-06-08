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Geometry Arena 2 Playtest update for 8 June 2023

[v0.1.1] Update 20230608

Share · View all patches · Build 11424483 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Hello! Here is the v0.1.1 changelog.
The main focus of this update is new crit mechanic and add new upgrades.

As the game has not been released yet, I need to invest more effort into speed up the development. Currently, I am unable to allocate sufficient time for translating changelogs. I apologize for any inconvenience caused.

将升级池的缺省值更改为“物资补给”。
新增与修改了一批升级图标。
升级 双刃剑：类型改为“属性强化”。
升级 自动发电机：移除生命上限+10%、能量上限+10%，新增能量恢复+20%。
升级 应激反应：移除生命上限+20%，新增能量恢复+20%
升级类型“子弹特效”更名为“子弹效果”。
移除“承受伤害”的天赋。
新增10个升级。
连锁反应：攻击力+10%→攻击力+20%
升级卡片中的名称现在会根据长度来自适应缩放。
玩家的实际生命值上限现在为面板值的向上取整，玩家的当前生命值也将永远为整数。
升级界面刷新次数下方的积攒进度现在以进度条形式呈现。
修复游戏中多处进度条未正确显示进度的bug。
在天赋与升级中，暴击效果的每级数值由+10%提升至+15%。
暴击效果基础值由150%提升至160%。
属性“暴击效果”更名为“暴击伤害”。
现在，玩家通过所有途径对敌人造成的伤害均可以产生暴击。
子弹不再在生成时计算是否暴击，而是与所有伤害统一，即在最终伤害中计算暴击。
由于上述改动，移除与暴击有关的三个子弹效果类升级。
毁灭者：移除移动速度x80%，角色体积x200%→x150%。
修改了角色位置指示器的样式，并使其与新版竞技场尺寸适配。
游戏结束后返回主场景时，现在会跳过主菜单、直接进入大厅主页。
游戏结束后返回主场景时，不再强制切换一次背景颜色。
因“暴击精通”命名已用于新的升级，原升级“暴击精通”更名为“猛烈打击”，属性改为提升子弹体积与暴击伤害。
交互优化：当鼠标在天赋卡片中时，鼠标右键不再导致退出界面。可用鼠标右键正常降低天赋等级。
当玩家死亡时，现在会强制清空UI中的护盾条与生命条，避免类似于回光返照等的受击恢复机制引起不必要的困扰。
主菜单UI更新，施工进度推进了一步。
做了一个从主菜单进入主页时，背景动画的简单转场过渡，还有一些细节问题待进一步处理。
物体与背景的色彩库、各升级类型颜色调整优化。
修复某一首战斗曲因效果器设置错误，在某些场合下接近无声的问题。
关闭了准备阶段中对音乐的高通滤波效果器。

Changed files in this update

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