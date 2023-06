[v0.1.1] Update 20230608

Hello! Here is the v0.1.1 changelog.

The main focus of this update is new crit mechanic and add new upgrades.

As the game has not been released yet, I need to invest more effort into speed up the development. Currently, I am unable to allocate sufficient time for translating changelogs. I apologize for any inconvenience caused.

将升级池的缺省值更改为“物资补给”。

新增与修改了一批升级图标。

升级 双刃剑:类型改为“属性强化”。

升级 自动发电机:移除生命上限+10%、能量上限+10%,新增能量恢复+20%。

升级 应激反应:移除生命上限+20%,新增能量恢复+20%

升级类型“子弹特效”更名为“子弹效果”。

移除“承受伤害”的天赋。

新增10个升级。

连锁反应:攻击力+10%→攻击力+20%

升级卡片中的名称现在会根据长度来自适应缩放。

玩家的实际生命值上限现在为面板值的向上取整,玩家的当前生命值也将永远为整数。

升级界面刷新次数下方的积攒进度现在以进度条形式呈现。

修复游戏中多处进度条未正确显示进度的bug。

在天赋与升级中,暴击效果的每级数值由+10%提升至+15%。

暴击效果基础值由150%提升至160%。

属性“暴击效果”更名为“暴击伤害”。

现在,玩家通过所有途径对敌人造成的伤害均可以产生暴击。

子弹不再在生成时计算是否暴击,而是与所有伤害统一,即在最终伤害中计算暴击。

由于上述改动,移除与暴击有关的三个子弹效果类升级。

毁灭者:移除移动速度x80%,角色体积x200%→x150%。

修改了角色位置指示器的样式,并使其与新版竞技场尺寸适配。

游戏结束后返回主场景时,现在会跳过主菜单、直接进入大厅主页。

游戏结束后返回主场景时,不再强制切换一次背景颜色。

因“暴击精通”命名已用于新的升级,原升级“暴击精通”更名为“猛烈打击”,属性改为提升子弹体积与暴击伤害。

交互优化:当鼠标在天赋卡片中时,鼠标右键不再导致退出界面。可用鼠标右键正常降低天赋等级。

当玩家死亡时,现在会强制清空UI中的护盾条与生命条,避免类似于回光返照等的受击恢复机制引起不必要的困扰。

主菜单UI更新,施工进度推进了一步。

做了一个从主菜单进入主页时,背景动画的简单转场过渡,还有一些细节问题待进一步处理。

物体与背景的色彩库、各升级类型颜色调整优化。

修复某一首战斗曲因效果器设置错误,在某些场合下接近无声的问题。

关闭了准备阶段中对音乐的高通滤波效果器。