3.16-Test测试版小型补丁说明

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本

因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰

测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))

新内容

5-1的关卡内代码

游戏体验

优化了1-1的教程

优化了代码框的操作体验,并且支持右键拖拽

Bug修复

修复了1-1和1-2代码不正常显示的问题



意见与问题反馈/售后/交流群:570409322

