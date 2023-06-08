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数据结构之森 update for 8 June 2023

3.16-Test测试版小型补丁说明

Share · View all patches · Build 11424465 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本
因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰
测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))

新内容

5-1的关卡内代码

游戏体验

优化了1-1的教程
优化了代码框的操作体验,并且支持右键拖拽

Bug修复

修复了1-1和1-2代码不正常显示的问题


意见与问题反馈/售后/交流群:570409322

Changed depots in test branch

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SteamDB Unknown Depot 2386841 Depot 2386841
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