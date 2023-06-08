2023年6月8日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●大地图拉到顶层鼠标选城增加TIPS
●新增了城市规模的TIPS
●更换正式版的宝物和建筑物的TIPS样式
●修改士兵的TIPS样式
●修改战斗前准备界面军械显示位置
●攻击县城不再是攻城战
●更新了全新的武将的TIPS界面样式
●剧本设置增加TIPS选择文本
●剧本特殊强制设置增加灰色字显示
●派遣武将干活任免等，会在选择武将列表选择查看有效专长了
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2023年6月8日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●大地图拉到顶层鼠标选城增加TIPS
●新增了城市规模的TIPS
●更换正式版的宝物和建筑物的TIPS样式
●修改士兵的TIPS样式
●修改战斗前准备界面军械显示位置
●攻击县城不再是攻城战
●更新了全新的武将的TIPS界面样式
●剧本设置增加TIPS选择文本
●剧本特殊强制设置增加灰色字显示
●派遣武将干活任免等，会在选择武将列表选择查看有效专长了
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