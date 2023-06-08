2023年6月8日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●大地图拉到顶层鼠标选城增加TIPS

●新增了城市规模的TIPS

●更换正式版的宝物和建筑物的TIPS样式

●修改士兵的TIPS样式

●修改战斗前准备界面军械显示位置

●攻击县城不再是攻城战

●更新了全新的武将的TIPS界面样式

●剧本设置增加TIPS选择文本

●剧本特殊强制设置增加灰色字显示

●派遣武将干活任免等，会在选择武将列表选择查看有效专长了