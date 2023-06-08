《山海灵妖录》6月8日版本更新

司命大人：

为保证服务器稳定运行，我们已于2023年6月8日16:00进行停服更新，给您带来的不便我们深表歉意，*维护补偿内容：妖魄1200**

一、【活动内容】

1、全新云境灵妖句芒登场，系列活动上线。

1）开启“句芒试用”活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：活动期间登录游戏可领取为期7天的试用灵妖句芒。

2）开启“句芒试炼”活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：活动期间可参与句芒试炼，每次挑战均有奖励，完成所有挑战可领取史诗句芒1＆离仑玄珠10。

3）开启“句芒献礼”活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：活动期间句芒达到对应品阶可领取免费奖励，同时激活对应品阶的特惠礼包。

4）开启“灵妖天祈”活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：活动期间通过付费解锁离仑玄珠礼包，可抽取指定灵妖句芒。

5）开启“限时祈灵”活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：活动期间通过离仑玄珠参与祈灵，可得指定灵妖句芒，保底次数依然为25次。

6）开启“惊涛骇浪”活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月18日5时

◆活动内容：活动期间挑战BOSS“睚眦”可获得丰厚奖励及积分，积分达到一定目标后还可获得额外好礼。

7）开启“句芒副本”

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：探索句芒专属副本，斩获丰厚奖励！

2、新增灵印熔炼锁定、至臻属性、灵印打孔、灵印定制以及灵印成就

为提升大家的游戏体验，在本次更新中，我们还做了以下几点优化：

1）提升大日金焰产出数量，梦泊商店大日金焰单次购买个数从1提升至3；

2）新增印之精粹产出途径，最高级灵阁商店增加2个槽位产出印之精粹；

3）天佑商店增加金刚灵石购买途径；

4）后续会持续提升并优化当前印之精粹产出，使新服灵印强化节奏更平滑

5）首次熔炼出至臻属性即可解锁大日金焰奖励，共可获得大日金焰*1200

注：灵印熔炼新增高级熔炼，消耗资源为妖魄，在更新后我们将根据大家大日金焰历史消耗的30%进行补偿。

3、新增洪荒塔2001-2500层，解锁新的多队挑战

4、天佑特权等级拓展至23

5、相柳首次返场来袭

◆活动时间：6月10日5时-6月17日5时

◆活动内容：相柳首次返场来袭，开启相柳限时祈灵、灵妖天祈礼包、相柳献礼活动。

6、开启“木神降世”版本累充活动

◆活动时间：6月8日更新后-6月23日5时

◆活动内容：版本超值累充活动来袭，走过路过不要错过哦！

二、【优化内容】

1、相柳技能音效优化

2、胜遇Q版形象优化

3、秘笈-新手指南文案优化

4、合击-九星归一技能描述优化

5、荒兽来袭伤害未达到宝箱领取条件时增加相关说明

三、【修复内容】

1、修复部分情况下忘川之境-黄泉客栈中无灵妖问题

2、修复限时祈福岛活动奖励错误问题

3、修复部分情况下荒兽来袭伤害异常问题

4、修复部分情况下我方有间接伤害增伤效果时时 对方间接伤害减伤效果失效问题

四、【版本礼包】

◆礼包码：木神降世

◆礼包内容：妖魄1500、祀神玉10

◆兑换开启时间：2023年6月8日05:00

◆兑换截止时间：2023年6月22日05:00

◆兑换方式：左上角头像----兑换码