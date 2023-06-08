1.修改鲜血大道效果，低血量下伤害提高，并且受到的伤害降低

2.修改防御力计算公式，怪物变得更脆了。

3.优化数据结构，解决越玩越卡的问题。

4.修复法宝【水灵石】无限增加能量流转的bug，能量流转提升从5提高到10

5.修改冰之大道的效果，增强的冰之大道的伤害与恢复能力

6.修改所有冰之大道招式的伤害计算，从能量流转改为负面效果与冰霜效果

7.新增冰之大道招式【跗骨寒霜】——冰之大道，诅咒大道。

8.增强法宝【玄冰寒甲】的被动Dot伤害。

9.新增仙品法宝：【血帝武书】

10.调整招式【九幽封天式】的所属大道，从能量大道改为土之大道

11.修复招式【破灭影杀】最后一招造成的伤害不吃任何加成的bug

12.修复破甲，冰霜效果数据异常bug

13.提高灵魂大道前三层规则的残魄计算量

14.杀戮大道的天生杀星效果，新增生命值消耗量降低100%

15.【冥霜剑】，【修罗】增强