【版本更新】v0.196 + v0.195

【版本更新】v0.196

1.修复闪避时无敌帧变短问题

2.修复武道大会称号方向不对问题

3.修复系统喇叭显示“System=”问题

4.五行塔内新增武道大会前三锦旗

5.修复传送时有时候会掉入地下问题

6.调整邀请码填写位置到仓库界面

7.修复拍卖行皮肤描述显示不对问题

8.修复“单手剑皮肤·彩虹”的攻击特效错误问题

9.调整素质广场入口按钮到主界面

10.ESC菜单中新增查看附近的人功能

11.商城新增[碧穹天河]宝箱

12.商城新增[表情动作]宝箱

【转宗令改动】

转宗条件：旧宗门内角色达到元婴期，当前赛季总在线时长超过5小时

转宗方法：新宗门内使用转宗令，选择旧宗门即可

【版本更新】v0.195

1.修复卡上架交易行数量问题

2.调整主界面UI逻辑

3.新增拍卖行功能

4.副本禁用跳跳蛙和棒球怪

5.大幅降了副本小怪数值

6.减少副本小怪增益BUFF数量

7.增加副本BOSS难度

【五行相克原理】

修复副本五行相克逻辑，原来是1易4难，现在是1易1难3普通。比如怪是火属性，火克金->则怪物的金抗x2，水克火->则怪物的水抗/2，其余属性不变