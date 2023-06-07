游戏界面提示文本优化

本次更新UI加入了一些提示文本。当前更新在beta分支，测试稳定后会更新到主分支。

原本计划模拟的Steam弹窗没有实装，因为Steam弹窗机制有用户参与设定的部分，游戏很难完全模拟。本来想提示每个结局和成就名称的对应关系，但因为成就本就是游戏额外适配Steam平台的元素，游戏本体的结局起了名字不太符合我的初衷，所以最后也没有这么做。

未来更新计划：特典无需全成就，只需达成特典对应的结局即可。