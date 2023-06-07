《古剑奇谭网络版 海外版》6月8日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年6月8日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆主线剧情开启

>>秦陵之盟线

秦陵之盟之盟弟子可在紫都处任意选择参与天玄线或神一线剧情任务。

在于象趾林寻找阿葛梨的过程中，你和乌芒发现，阿葛梨正是被为祸南疆已久的天雨花掳走，且天雨花已与相柳达成了合作。事关重大，乌芒已将具体情况上报天玄教内，为了提醒大家趁早做出准备，你也决定将一切尽快告知紫都前辈。（完成第十七章第一节·瘴林秘事任务后，可开启第十八章天雨忘忧主线任务）

>>天玄教线

阵营玩家默认选择本阵营任务线。

在于象趾林寻找阿葛梨的过程中，你和乌芒发现，阿葛梨正是被为祸南疆已久的天雨花掳走，且天雨花已与相柳达成了合作。之前乌芒教卫已将具体情况上报教内，你焦心等待许久，终于收到了回音。（完成第十七章第一节·瘴林秘事任务后，可开启第十八章天雨忘忧主线任务）

>>神一道天线

阵营玩家默认选择本阵营任务线。

在于象趾林寻找阿葛梨的过程中，你和乌芒发现，阿葛梨正是被为祸南疆已久的天雨花掳走，且天雨花已与相柳达成了合作。恰在此时，程君舞长老的信件寄到，似乎是泰山总坛传来了新的消息。（完成第十七章第一节·瘴林秘事任务后，可开启第十八章天雨忘忧主线任务）

☆秘境更新

灵境仙仆的【挑战】难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年6月8日中午12时开启，【冒险】难度将在2023年6月11日中午12时开启。

忘忧谷之战·天玄的【挑战】难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年6月8日中午12时开启，【冒险】难度将在2023年6月11日中午12时开启。

团队秘境周常任务开启。

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年6月7日