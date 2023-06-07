V1.1.3补丁说明

错误修复：

修复了恢复水晶会移除地下城的烁光和重伤词缀的错误。

敌人和敌群：

尖刺陷阱（大秘境所有难度）：

物攻提高了28.6%。

物品和装备：

银鳞胸甲现在额外使水抗+10%。

永恒束缚链甲现在使每回合失去15%生命，原为使每回合失去20%生命。

永恒束缚链甲+1现在使每回合失去14%生命，原为使每回合失去18%生命。

永恒束缚链甲+2现在使每回合失去13%生命，原为使每回合失去16%生命。

永恒束缚链甲+3现在使每回合失去12%生命，原为使每回合失去14%生命。

永恒束缚链甲+4现在使每回合失去11%生命，原为使每回合失去12%生命。

狂蔓花粉袋现在使物攻+10%，速度+10%，暴击伤害+10%，原为使物攻+10，速度+5%，暴击伤害+10%。

狂蔓花粉袋+1现在使物攻+12%，速度+12%，暴击伤害+12%，原为使物攻+12，速度+6%，暴击伤害+12%。

狂蔓花粉袋+2现在使物攻+14%，速度+14%，暴击伤害+14%，原为使物攻+14，速度+7%，暴击伤害+14%。

狂蔓花粉袋+3现在使物攻+16%，速度+16%，暴击伤害+16%，原为使物攻+16，速度+8%，暴击伤害+16%。

狂蔓花粉袋+4现在使物攻+18%，速度+18%，暴击伤害+18%，原为使物攻+18，速度+9%，暴击伤害+18%。

狂蔓花粉袋+5现在使物攻+20%，速度+20%，暴击伤害+20%，原为使物攻+20，速度+10%，暴击伤害+20%。