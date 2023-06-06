2023年6月6日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了武将库界面没刷新生病状态
●制作一个新的TIPS样式，发现宝物和建造建筑
●移除了破坏这个计略指令
●探索未果不会弹出中央TIPS提示了
●现在会正确显示商业官和农业官的消耗费用数值了
●调整了人口对产量的加成数值
●修复了大量月和旬描述错误的文本
●修复了城镇最大6个建筑物不显示的问题
内政经济系统调整
●太守不再会自动增加城防值
●太守作用修改为增加郡城产量%，根据自身能力
●县城移除了县令了逻辑
●县城不再拥有各种细化属性，县城会根据自身地域特色加成郡城或者直接获得一定的产能
●郡城不再拥有军事度这个属性，军事官修改为直接给郡城增加预备兵，但是需要支付每旬的招募费用
防御系统调整
●郡城根据等级拥有自身的原生防守部队，这个部队不会消耗城池的预备兵储量
●后续将加入防御战可编组一队额外的防御部队，这个需要消耗城池的预备兵储量，并且支持防御战前手动编组
正在进行中的调整和制作
●全新大地图和新剧本：英雄集结，这个花的时间比预想长了，原因团队里阳的人太多了，很抱歉
●武将建言会进行优化
●虚拟武将会通过一种选拔的方式登场，有时间限制
●正在调整所有建筑物的逻辑和数值
●正在调整所有武将的专长数值和逻辑
Changed files in this update