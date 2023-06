-Some modifications were made to the control of the signal system.

-Fixed a problem with some railroad crossings not working, such as near Komano Station, on a out-of-service train.

Original text(Japanese)

一部修正のアップデート

・信号システムの制御を一部修正しました。

・回送列車で駒野駅付近など一部踏切が無遮断だった問題を修正しました