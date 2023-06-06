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Fantasia Sango Mysteria update for 6 June 2023

【更新公告】0607更新內容

Share · View all patches · Build 11402556 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

親愛的玩家：
為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於6月7日13:30-15:30進行伺服器進行伺服器停機與資料更新。
請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

本次更新內容如下：

【開放滅燼挑戰30場】
▼前置任務：龍脈之流、九眼井
▽成功戰勝滅燼妖物，須等候隔日再行挑戰
▽每次皆可獲得考核字簡獎勵，趕緊挑戰看看吧！

【新增Lv.51巢穴鍛造】
▼前置任務：星羅斗轉，並邀請鍛造師入承爻木

【新增魘靈前導任務：銀手死士】
▼前置任務：主線四章通過
▽任務獎勵：要離異聞x2

【優化】

  • 考核卷寶箱判定由後計數改為取整體值
  • 地圖誌資料載入流程
  • 特定裝置在洛陽城下一隅場景顯示異常

【調整】

  • 因應主線六章推進，降低外傳旗幟兌換殘簡需求
    　▽原需求 300/7200/25000/60000
    　▽降低為 300/4500/10000/25000
  • 獲得未持有英雄的異聞也能進行重錄

【修正】

  • 主線六章前置條件可能造成後完成外傳的玩家無法通過
  • 主線六章期間主線夥伴離隊時會真實離隊
  • 主線六章通過後部份NPC配合劇情消失
  • 洛陽東郊外考核卷在特定流程會太晚取得
  • 承爻木未完成商人蘇文的邀請時異常出現

Changed depots in qatest branch

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SteamDB Unknown Depot 1597461 Depot 1597461
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