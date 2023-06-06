【更新公告】0607更新內容

親愛的玩家：

為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於6月7日13:30-15:30進行伺服器進行伺服器停機與資料更新。

請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

本次更新內容如下：

【開放滅燼挑戰30場】

▼前置任務：龍脈之流、九眼井

▽成功戰勝滅燼妖物，須等候隔日再行挑戰

▽每次皆可獲得考核字簡獎勵，趕緊挑戰看看吧！

【新增Lv.51巢穴鍛造】

▼前置任務：星羅斗轉，並邀請鍛造師入承爻木

【新增魘靈前導任務：銀手死士】

▼前置任務：主線四章通過

▽任務獎勵：要離異聞x2

【優化】

考核卷寶箱判定由後計數改為取整體值

地圖誌資料載入流程

特定裝置在洛陽城下一隅場景顯示異常

【調整】

因應主線六章推進，降低外傳旗幟兌換殘簡需求

▽原需求 300/7200/25000/60000

▽降低為 300/4500/10000/25000

▽原需求 300/7200/25000/60000 ▽降低為 300/4500/10000/25000 獲得未持有英雄的異聞也能進行重錄

【修正】