Major Update: Ally Card, Cirno remake

This build has not been seen in a public branch.

This update requires switching to the new friend-test branch to experience it in advance.

The English localization is not complete, please wait for several days.

本次更新内容需要切换到新的 friend-test 分支来提前体验。

v1.3.3 同伴牌和琪露诺重做

新增卡牌类型:同伴

新增第五类基础牌:同伴牌。

玩家支付其费用打出同伴牌,它会回到手中,这一过程称为召唤。

已召唤的同伴牌会在手中保留,每回合触发一次被动技能。

可以再次将同伴牌打出,使用其主动技能或终结技,这个过程只会消耗「支援度」而不是法力。

商店内的8张普通卡牌,现在设置为攻击、防御、技能牌各2张,能力牌1张。

最后一张卡牌,可能是能力或者同伴牌。具体几率与玩家的可用牌池里同伴牌数量线性相关,目前参数是0.15(也就是说,如果你现在有4张可能获得的同伴牌,这张牌就有60%的几率是同伴牌)。

重新梳理了游戏的随机卡牌规则。

游戏一直具有稀有卡牌掉落的保底机制:如果奖励卡牌中没有随出稀有牌,其出现概率会慢慢增加,直到出现一张稀有牌就重置。

这一机制错误地被应用在了非掉落卡牌的情况内(例如战斗中临时获取的卡牌,事件和商店内的卡牌),现在修正了这一情况。

琪露诺重做

琪露诺的妖精支援卡牌改为同伴牌,作为绿色的大主题。

所有涉及到的卡牌全部改动,不在此处一一列出,建议当作全新角色在游戏内了解。

透支不再是一个主题,只会有一些零散卡牌有透支效果。

「寒冰甲」回调为受到攻击伤害时减少层数的版本,所有获得「寒冰甲」的卡牌数值上调。

新增琪露诺的时停卡牌「急速冷却」。

咲夜的卡牌「完美的时停」现在从4个备选里随机3张让玩家选择。它被调整为一张三色牌,费用2WUG/4。

所有不按照常规掉落规则随机的卡牌,在描述里说明清楚到底无视哪些限制。

涉及到「出入境界」、「相约雾之湖」、「春天到了!」、「土著神崇拜」。

新展品「毛绒玩具」。

「大脑超频」额外抽1张牌。

「凛冬的化身蕾蒂」、「能工巧匠魅须丸」现在是同伴牌。

其他

降低了蕾米莉亚Boss的难度,绯色命运的出牌张数限制改为7/6/5(N/H/L)。

Lunatic下略微降低了她的火力获取和负面状态持续回合数。

我注意到许多新玩家在第一次面对蕾米莉亚时,会感到她的能力很不公平。(虽然老玩家觉得她是最菜的第三幕Boss)

略微加强了展品「大天狗的麦饭」、「丰收果篮」。

游戏演出更新。

收藏界面内的卡牌可以搜索文本筛选。

修正了一个演出错误,咲夜的时域冲击和一些视觉特效互动时会导致屏幕全白。

玉匣模式更新,现在可以自由选定3个玉匣。(极少数互相冲突的玉匣选取时会取消同类,比如替换初始卡牌的玉匣们)

新玉匣:福星高照,大梦初醒