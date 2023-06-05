Major Update: Ally Card, Cirno remake

This update requires switching to the new friend-test branch to experience it in advance.

The English localization is not complete, please wait for several days.

本次更新内容需要切换到新的 friend-test 分支来提前体验。

v1.3.3 同伴牌和琪露诺重做

新增卡牌类型：同伴

新增第五类基础牌：同伴牌。

玩家支付其费用打出同伴牌，它会回到手中，这一过程称为召唤。

已召唤的同伴牌会在手中保留，每回合触发一次被动技能。

可以再次将同伴牌打出，使用其主动技能或终结技，这个过程只会消耗「支援度」而不是法力。

商店内的8张普通卡牌，现在设置为攻击、防御、技能牌各2张，能力牌1张。

最后一张卡牌，可能是能力或者同伴牌。具体几率与玩家的可用牌池里同伴牌数量线性相关，目前参数是0.15（也就是说，如果你现在有4张可能获得的同伴牌，这张牌就有60%的几率是同伴牌）。

重新梳理了游戏的随机卡牌规则。

游戏一直具有稀有卡牌掉落的保底机制：如果奖励卡牌中没有随出稀有牌，其出现概率会慢慢增加，直到出现一张稀有牌就重置。

这一机制错误地被应用在了非掉落卡牌的情况内（例如战斗中临时获取的卡牌，事件和商店内的卡牌），现在修正了这一情况。

琪露诺重做

琪露诺的妖精支援卡牌改为同伴牌，作为绿色的大主题。

所有涉及到的卡牌全部改动，不在此处一一列出，建议当作全新角色在游戏内了解。

透支不再是一个主题，只会有一些零散卡牌有透支效果。

「寒冰甲」回调为受到攻击伤害时减少层数的版本，所有获得「寒冰甲」的卡牌数值上调。

新增琪露诺的时停卡牌「急速冷却」。

咲夜的卡牌「完美的时停」现在从4个备选里随机3张让玩家选择。它被调整为一张三色牌，费用2WUG/4。

所有不按照常规掉落规则随机的卡牌，在描述里说明清楚到底无视哪些限制。

涉及到「出入境界」、「相约雾之湖」、「春天到了！」、「土著神崇拜」。

新展品「毛绒玩具」。

「大脑超频」额外抽1张牌。

「凛冬的化身蕾蒂」、「能工巧匠魅须丸」现在是同伴牌。

其他

降低了蕾米莉亚Boss的难度，绯色命运的出牌张数限制改为7/6/5（N/H/L）。

Lunatic下略微降低了她的火力获取和负面状态持续回合数。

我注意到许多新玩家在第一次面对蕾米莉亚时，会感到她的能力很不公平。（虽然老玩家觉得她是最菜的第三幕Boss）

略微加强了展品「大天狗的麦饭」、「丰收果篮」。

游戏演出更新。

收藏界面内的卡牌可以搜索文本筛选。

修正了一个演出错误，咲夜的时域冲击和一些视觉特效互动时会导致屏幕全白。

玉匣模式更新，现在可以自由选定3个玉匣。(极少数互相冲突的玉匣选取时会取消同类，比如替换初始卡牌的玉匣们)

新玉匣：福星高照，大梦初醒