2023年6月5日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●修复了处决因为剧本设置原因无法死亡的问题

●城市扩张移除人口限制这个条件

●修复了城市扩张时间显示不正确的问题

●修复了武将生病了没弹出TIPS的问题

●城市鼠标TIPS样式修改

●测试功能删除，探索不再出虚拟武将

●移除人口和预备兵的动态耗粮计算，郡城规模会直接决定了固定耗粮

●修复了战斗结束后的结算报错

●移除了各种属性的荒废逻辑

战斗修改说明

●普通士兵无法再攻击城墙，只能使用军械