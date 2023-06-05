2023年6月5日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了处决因为剧本设置原因无法死亡的问题
●城市扩张移除人口限制这个条件
●修复了城市扩张时间显示不正确的问题
●修复了武将生病了没弹出TIPS的问题
●城市鼠标TIPS样式修改
●测试功能删除，探索不再出虚拟武将
●移除人口和预备兵的动态耗粮计算，郡城规模会直接决定了固定耗粮
●修复了战斗结束后的结算报错
●移除了各种属性的荒废逻辑
战斗修改说明
●普通士兵无法再攻击城墙，只能使用军械
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2023年6月5日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●修复了处决因为剧本设置原因无法死亡的问题
●城市扩张移除人口限制这个条件
●修复了城市扩张时间显示不正确的问题
●修复了武将生病了没弹出TIPS的问题
●城市鼠标TIPS样式修改
●测试功能删除，探索不再出虚拟武将
●移除人口和预备兵的动态耗粮计算，郡城规模会直接决定了固定耗粮
●修复了战斗结束后的结算报错
●移除了各种属性的荒废逻辑
战斗修改说明
●普通士兵无法再攻击城墙，只能使用军械
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