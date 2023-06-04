2023年6月4日 更新说明

【更新说明】

1.创角时在[婚姻预设]中可以勾选与同性武将成婚，可以行房及生育。仅供娱乐。

2.自己可以拜一名关系密切的武将为义父或义母，当其去世后可以继承遗产，当其是主公时还可以继承主公之位。

3.新增锦囊[隔山打牛]，使用时自己率领一支突击小队，在任何时候可以攻打周围城池相邻的敌方城池，该城池非战争状态。

4.安排城池任务也记入军令状任务进度。

5.优化其他细节。

交流QQ群：607451655