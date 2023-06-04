2023年6月4日 更新说明

【更新说明】
1.创角时在[婚姻预设]中可以勾选与同性武将成婚，可以行房及生育。仅供娱乐。
2.自己可以拜一名关系密切的武将为义父或义母，当其去世后可以继承遗产，当其是主公时还可以继承主公之位。
3.新增锦囊[隔山打牛]，使用时自己率领一支突击小队，在任何时候可以攻打周围城池相邻的敌方城池，该城池非战争状态。
4.安排城池任务也记入军令状任务进度。
5.优化其他细节。
交流QQ群：607451655
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1.创角时在[婚姻预设]中可以勾选与同性武将成婚，可以行房及生育。仅供娱乐。
2.自己可以拜一名关系密切的武将为义父或义母，当其去世后可以继承遗产，当其是主公时还可以继承主公之位。
3.新增锦囊[隔山打牛]，使用时自己率领一支突击小队，在任何时候可以攻打周围城池相邻的敌方城池，该城池非战争状态。
4.安排城池任务也记入军令状任务进度。
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