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Elsia War update for 3 June 2023

v1.03更新

Share · View all patches · Build 11386847 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

v1.03更新處：
　1.修正後期【交易】機率性永久出錯的問題。
　　※緊急修復中，商店清單有空白商品存在，不影響遊戲進行，會繼續修正。

　2.兵書說明修改內容，友好度與負債關聯效果明示化。
　　友好度＞120、150以上時，戰場附加永久增益。
　　友好度＜80以下時，戰場附加永久減益。
　　負債超過-50000里釩時，戰場全員附加永久減益。
　　詳細內容可在遊戲中的《兵書》確認。

　※政務執行成效明示化：改訂中，需要一段時間修正，預計一個禮拜內更新。
　※進入政務時極低機率卡住：原因調查中。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2298571 Depot 2298571
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SteamDB Unknown Depot 2298572 Depot 2298572
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SteamDB Unknown Depot 2298573 Depot 2298573
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SteamDB Unknown Depot 2298574 Depot 2298574
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