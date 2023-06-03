v1.03更新處：
1.修正後期【交易】機率性永久出錯的問題。
※緊急修復中，商店清單有空白商品存在，不影響遊戲進行，會繼續修正。
2.兵書說明修改內容，友好度與負債關聯效果明示化。
友好度＞120、150以上時，戰場附加永久增益。
友好度＜80以下時，戰場附加永久減益。
負債超過-50000里釩時，戰場全員附加永久減益。
詳細內容可在遊戲中的《兵書》確認。
※政務執行成效明示化：改訂中，需要一段時間修正，預計一個禮拜內更新。
※進入政務時極低機率卡住：原因調查中。
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v1.03更新處：
1.修正後期【交易】機率性永久出錯的問題。
※緊急修復中，商店清單有空白商品存在，不影響遊戲進行，會繼續修正。
2.兵書說明修改內容，友好度與負債關聯效果明示化。
友好度＞120、150以上時，戰場附加永久增益。
友好度＜80以下時，戰場附加永久減益。
負債超過-50000里釩時，戰場全員附加永久減益。
詳細內容可在遊戲中的《兵書》確認。
※政務執行成效明示化：改訂中，需要一段時間修正，預計一個禮拜內更新。
※進入政務時極低機率卡住：原因調查中。
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