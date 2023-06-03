版本号0.0.7.11更新

版本号0.0.7.11

2023年6月2日

[color=blue]新增功能

1.新增建筑蓝图系统，建造第九神迹解锁。

2.新增自动占领系统，建造第十神迹解锁。

3.增加了舰队编组界面一键补充舰船的功能。

[color=blue]神迹重大调整

1.将采矿、信仰的效果合并到第五神迹太一造物境。

2.将熔炼、炼化的效果合并到第六神迹地心锻火鼎。

3.将制造、造船的效果合并到第七神迹创世大船坞。

4.重做第八神迹元初释灵境，效果为提升最大贸易规模200%+等级100%、贸易刷新时间600s-等级15s。

5.重做第九神迹无字天书界，效果为开启建筑蓝图功能，及提升蓝图数量上限1等级。

6.重做第十神迹三清巡猎场，效果为开启自动占领功能，及提升占领次数上限3等级。

7.将部分神迹的名称及图标调整，本次调整后玩家存档中的神迹等级按原神迹顺序继承不变。

8.添加加成页面中贸易刷新、贸易规模、蓝图数量、自动占领的加成项显示。

9.贸易最大规模数值在本次调整后。由1000%固定值，提升为200-2200%成长值。

10.将第二神迹中的记录位面数量效果移除。将科技中的记录位面数量调整为3*等级。（为了优化数据库大小）

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