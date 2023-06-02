V1.1.2补丁说明

错误修复：

修复了在新北市写字楼-1F、2F和3F使用时空跃迁宝珠后，新北市电梯间的电梯层数没有重置的错误。

修正了八音盒的描述：法攻+130，暴击+20%，暴击伤害+20%，普攻额外使一个随机友方角色恢复法攻2的生命并解除其身上的所有负面效果。

修复了瞄准射击额外拥有10%暴击的错误。

修复了百鱼宴实际使全体友方角色恢复12%生命、法力和特技的错误。

修正了奇美拉射击的描述：射出2支箭，每支箭对随机敌人造成物攻2+法攻*6的水属性伤害，释放后使自身永久获得物攻、法攻+2。

修正了震荡词缀的描述：在每个回合结束时，大地有8%几率开始震荡，使每个友方角色有50%几率被沉默2回合。

地图与交互：

删除了一些冗余的事件。

现在天界的全知神可以为玩家显示当前推荐游玩的内容。

奇拉那新增1个恢复水晶。

简化了奇拉那水池的路线。

地下城词缀：

火山词缀现在造成1500点真实伤害，不再会导致角色阵亡，原为1000点真实伤害。

险境词缀额外增加了5个陷阱。

技能与灵珠：

更改了部分技能的图标。

梅肯斯姆光环现在消耗30点法力，原为消耗20点法力。

呆呆：

天之一刀现在消耗所有法力值，对1个敌人造成物攻15+750%消耗法力值的物理伤害，必定先手释放且快于一切其他技能，原为消耗所有法力值，对1个敌人造成物攻15+500%消耗法力值的物理伤害，必定先手释放且快于一切其他技能。现在消耗75点特技，原为消耗70点特技。

萌萌：

神圣赞美诗现在使所有友方角色恢复2次法攻1+100点生命并使其获得赞美诗效果，在3回合内恢复15%生命，期间受到恢复效果+50%。原为使所有友方角色恢复2次法攻2+100点生命并使其获得赞美诗效果，在3回合内恢复30%生命，期间受到恢复效果+50%。

暗言术·灭现在消耗90点法力，原为110点，冷却时间现在是5回合，原为2回合。

小咸鱼：

百鱼宴现在消耗90点特技，原为消耗100点特技。

蝰蛇钉刺现在对1个敌人造成物攻2+法攻4的木属性伤害，原为对1个敌人造成物攻2+法攻2的木属性伤害。

爆炸射击现在消耗100点法力，对1个敌人造成物攻2+法攻10的火属性伤害，原为消耗60点法力，对1个敌人造成物攻2+法攻6的火属性伤害。

雄鹰射击现在对1个敌人造成物攻6的物理伤害，有40%几率使目标致盲，命中-50%，持续2回合。如果自身生命为满，伤害提高50%。原为对1个敌人造成物攻6的物理伤害，有40%几率使目标致盲，命中-50%，持续2回合。如果自身生命为满，伤害提高100%。

寒冰箭齐射现在对所有敌人造成物攻2+法攻6的水属性伤害，原为对所有敌人造成物攻2+法攻4的水属性伤害。

诅咒之弹现在消耗45点法力，造成物攻5的随机五灵伤害，原为消耗30点法力，造成物攻4的随机伤害类型的伤害。

奇美拉射击（Roguelike）现在消耗80点法力，对2个随机敌人造成物攻2+法攻8的水属性伤害，原为消耗60点法力，对2个随机敌人造成物攻2+法攻6的水属性伤害。

铁砧公主：

火灵珠的灵能闪现现在获得额外效果：在闪现的冷却时间内，铁砧公主法攻+30%，法力消耗-30%。

火灵珠的奥术冲击现在使法攻+30%，法力消耗+30%，持续5回合，原为使法攻+30%，法力消耗+30%，持续3回合。现在此效果最多叠加9层。

强效火柱术现在有30%几率使目标燃烧，在3回合内失去12%生命和法力，原为有20%几率使目标燃烧，在3回合内失去12%生命和法力。

强效岩爆术现在有20%几率使目标昏迷2回合，原为有10%几率使目标昏迷2回合。

扭曲时空现在消耗270点法力，持续2回合，原为消耗360点法力，持续3回合。

反物质投射现在对1个敌人造成真实伤害，数值为下列数据的中位数：自身物攻自身法攻0.1、125%自身生命、15%目标最大生命。原为对1个敌人造成真实伤害，数值为下列数据的中位数：自身物攻自身法攻0.1、150%自身生命、20%目标最大生命。

敌人和敌群：

蜜蜂：

连环钉刺的伤害降低了5%。

报警机器人（大秘境所有难度）：

生命降低了2.5%。

幸运提高了25%。

工蜂（大秘境所有难度）：

幸运提高了25%。

连环钉刺的伤害降低了5%。

蜂王（大秘境所有难度）：

幸运提高了50%。

连环钉刺的伤害降低了5%。

变异食人花（大秘境所有难度）：

幸运提高了25%。

化生守卫（大秘境所有难度）：

生命降低了8.3%。

幸运提高了50%。

大秘境进度由5%上调至5.5%。

利齿鼠：

速度提高了13.9%。

闪电水母（大秘境所有难度）：

生命降低了10%。

物攻和法攻提高了15%。

幸运提高了25%。

虎鲸（大秘境所有难度）：

生命降低了12.5%。

幸运提高了50%。

大秘境进度由6%上调至7%。

守门人（大秘境所有难度）：

物攻提高了5.7%。

物防提高了13.3%。

法防提高了13.3%

幸运提高了25%。

蔓生狂暴者（大秘境所有难度）：

速度提高了15.8%。

幸运提高了25%。

魔化巨船鲸（大秘境所有难度）：

生命提高了5%。

法攻提高了5.3%。

幸运提高了50%。

处刑者雷诺（大秘境所有难度）：

物攻提高了10%。

法攻提高了10%。

速度提高了5.6%。

幸运提高了50%。

拉芙妮雅（大秘境所有难度）：

法力上限降低了20%。

幸运提高了50%。

不再拥有10%的物抗和法抗。

过载电流的伤害降低了3.2%。

物品与装备：

霜之哀伤现在使法力消耗-20%，原为使法力消耗-30%。

守门人的铲子+1现在使普攻造成物攻2.1的物理伤害且具有70%吸血，原为使普攻造成物攻2.1的物理伤害且具有55%吸血。

守门人的铲子+2现在使普攻造成物攻2.2的物理伤害且具有90%吸血，原为使普攻造成物攻2.2的物理伤害且具有60%吸血。

守门人的铲子+3现在使普攻造成物攻2.3的物理伤害且具有110%吸血，原为使普攻造成物攻2.3的物理伤害且具有65%吸血。

守门人的铲子+4现在使普攻造成物攻2.4的物理伤害且具有130%吸血，原为使普攻造成物攻2.4的物理伤害且具有70%吸血。

守门人的铲子+5现在使普攻造成物攻2.5的物理伤害且具有150%吸血，原为使普攻造成物攻2.5的物理伤害且具有75%吸血。

远古猎龙弩现在使法攻+50，原为使命中+50%。

远古猎龙弩+1现在使法攻+62，原为使命中+62%。

远古猎龙弩+2现在使法攻+75，原为使命中+75%。

远古猎龙弩+3现在使法攻+87，原为使命中+87%。

远古猎龙弩+4现在使法攻+100，原为使命中+100%。

远古猎龙弩+5现在使法攻+112，原为使命中+112%。

百炼之盔现在使物防+35，法防+35，原为使物防+30，法防+30。售价现在是750金。

百炼之盔+1现在使物防+42，法防+42，原为使物防+37，法防+37。售价现在是1100金。

百炼之盔+2现在使物防+49，法防+49，原为使物防+44，法防+44。售价现在是1600金。

百炼之盔+3现在使物防+56，法防+56，原为使物防+51，法防+51。售价现在是2200金。

百炼之盔+4现在使物防+63，法防+63，原为使物防+58，法防+58。售价现在是2850金。

百炼之盔+5现在使物防+70，法防+70，原为使物防+65，法防+65。售价现在是4000金。

露娜附魔靴现在使物防+40，法防+40，原为使物防+35，法防+35。售价现在是1000金。

露娜附魔靴+1现在使物防+48，法防+48，原为使物防+43，法防+43。售价现在是1700金。

露娜附魔靴+2现在使物防+56，法防+56，原为使物防+51，法防+51。售价现在是2450金。

露娜附魔靴+3现在使物防+64，法防+64，原为使物防+59，法防+59。售价现在是3750金。

露娜附魔靴+4现在使物防+72，法防+72，原为使物防+67，法防+67。售价现在是4450金。

露娜附魔靴+5现在使物防+80，法防+80，原为使物防+75，法防+75。售价现在是6750金。

逆转宝珠现在使最大生命-25%，最大法力-25%，法攻+25%，原为使物攻-40%，法攻+20%。售价现在是750金。

逆转宝珠+1现在使最大生命-25%，最大法力-25%，法攻+30%，原为使物攻-40%，法攻+24%。售价现在是1100金。

逆转宝珠+2现在使最大生命-25%，最大法力-25%，法攻+35%，原为使物攻-40%，法攻+28%。售价现在是1600金。

逆转宝珠+3现在使最大生命-25%，最大法力-25%，法攻+40%，原为使物攻-40%，法攻+32%。售价现在是2200金。

逆转宝珠+4现在使最大生命-25%，最大法力-25%，法攻+45%，原为使物攻-40%，法攻+36%。售价现在是2850金。

逆转宝珠+5现在使最大生命-25%，最大法力-25%，法攻+50%，原为使物攻-40%，法攻+40%。售价现在是4000金。

拉芙妮雅的勇气的售价现在是1000金。

拉芙妮雅的勇气+1的售价现在是1700金。

拉芙妮雅的勇气+2的售价现在是2450金。

拉芙妮雅的勇气+3的售价现在是3750金。

拉芙妮雅的勇气+4的售价现在是4450金。

拉芙妮雅的勇气+5的售价现在是6750金。

爱丽丝现在使暴击时额外追加300点伤害，原为使暴击时额外追加400点伤害。

天命现在使幸运+20，原为使幸运+30，现在不再使普攻附加中毒和流血效果，现在使普攻造成的燃烧效果在3回合内使目标失去12%生命和法力。

泰坦之击现在不再使法攻+50，现在使命中+100%，原为使命中+50%。

超级大罐茶和二次元超级大罐茶现在使所有友方角色恢复1500+20%目标最大生命值的生命。原为使所有友方角色恢复1500点生命。