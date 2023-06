[v0.1.0] Update 20230602

Hello! Here is the v0.1.0 changelog.

The main focus of this update is to fix bugs, with some additional features to UI.

As the game has not been released yet, I need to invest more effort into speed up the development. Currently, I am unable to allocate sufficient time for translating changelogs. I apologize for any inconvenience caused.

修复在非1080p分辨率下,战斗HUD左侧资源条的各种高度错误、位置错误的bug。

修复士兵开启突击模式模组后屏障始终向右的bug。

修复可用天赋点的布局小瑕疵。

修复毁灭者在开启蓄力爆炸模组后、生命值不为整数的情况下可以无限蓄力的bug。

修复敌人有时会沿着上下墙壁反复位移的bug。

修复将某个颜色切换为自动后,自定义区中所显示的对应颜色未正确刷新的bug。

更新应用程序图标。

游侠模组 无畏冲锋:能量消耗与冲刺速度 +50%→+100%。未来版本还会继续调整。

转化者模组 智能切换:增加机制细节。在持续攻击期间,如果因能量耗尽而离开爆发模式,会在能量恢复至30%后重新自动进入爆发模式。

给排行榜中的玩家名称加了根据长度的自动缩放。

更改“已拥有的升级”的列表样式,宽度扩充,由翻页式改为滚动式。

新增“已屏蔽的升级”列表。

暂停界面分页内容调整。

暂停界面中增加自定义区。

左键点击不再直接丢弃升级,现在需用Shift+左键丢弃升级。

升级Tooltip改为新结构,但仍在施工中。

修复快速升降天赋点时右shift无效而右alt有效的bug。

开始启用正式的版本号命名,此版本为v0.1.0。

因为玩家现在随时可以访问“自定义区”,所以“自动攻击”选项已从设置界面中移除。

在游戏结束界面中,新增“重新开始”按钮,移除“跳过动画”按钮,现在可以通过按下任意键以跳过动画。

排行榜数据例行清空。