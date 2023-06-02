开放五周目。

更改第一部后续部分剧情。

优化十二金仙部分技能，优化奖励。

开启神兽山地图（多周目，需要借助道具）。

坐骑升级系统改动（需要道具）。

坐骑镶嵌改动：点击菜单物品，选择坐骑镶嵌（如果坐骑栏里没有找到坐骑请将角色的坐骑卸下）。

多周目，物品上限提升（需新开周目生效）。

最高等级优化。多周目最高等级提升（需新开周目生效）。

增加boss 准提道人（四周目白石村）

小龙女技能优化（去掉吸血）。

哪吒和灵珠子优化：吃红血莲剧情。一二周目不触发。三周目变三臂。四周目四臂……六周目六臂。

灵珠子优化技能。

哪吒后期加了新技能。

优化飞电的掩护。

杨戬跳跃术优化。

修复妲己武夷山入队bug（多周目作为彩蛋不修复）。

水锋加火锋（分别是殷洪殷郊掉落）等于水火锋。

三霄掉金蛟剪（物理100%反击），菡芝仙掉祛毒珠（取消戳目珠）。

火云洞三皇挑战。