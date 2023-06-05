1.0.27版重大更新公告

各位亲爱的仙友们好，本次更新内容如下：

当等级达到化神巅峰后即进入全新的锻体等级机制，锻体暂时开放到200级 新增“仙域”六件套套装，41关开始掉落 新增“庇护戒指”和“匿珠腰带”两件威能装备

庇护戒指：释放飞天技能后的5秒内免疫控制效果

匿珠腰带：消耗3倍的真元值同时发射三颗剑丸，但是单个剑丸伤害降低20% 飞天浮空后，新增“雷霆灌注”，“剑环”“雷击”三个主动技能

雷霆灌注：召唤3道雷霆光柱从天而降攻击敌人，持续6秒。光柱会对途经的敌人每秒造成伤害。

剑环：幻化10把武器围绕周身旋转，攻击范围内的敌人，持续15秒

雷击：周身大范围内，持续降雷，受到伤害的敌人，会有概率被晕眩 神降发动后，新增“无尽杀戮”，“神圣牵引”，“重整旗鼓”三个主动技能

无尽杀戮：神的下一次大杀四方将连续施放三次，每进行一次大杀四方，该技能的伤害提升50%，伤害范围提升20%

神圣牵引：将周围8米范围内的所有敌人强行吸引至自身周围

重整旗鼓：恢复20%的生命值和真元值，[无尽杀戮]和[神圣牵引]技能冷却时间重置 新增“各技能等级+1”和“降低装备穿戴等级”的装备词条 调整了万剑归元套装六件套的套装效果

万剑归元六件套：施法者每被弹射一次，剑丸的冷却时间降低5%，剑丸的伤害提高50%，持续5秒，可以叠加，上限为10层 调整了神迹套装四件套和六件套的套装效果

神迹四件套：神降持续期间，[无情收割]、[大杀四方]、[泰山压顶]的伤害提升200%

神迹六件套：无情收割现在可以同时发射3道刀波，并且，队伍内每多一尊神，其造成的伤害提升30% 调整了“神威护符”的威能效果

神威护符：被神圣牵引影响的敌人，受到的伤害提高20%，持续5秒 调整了纵横之威六件套的套装效果

纵横之威六件套：疾风突留下的每一根直线都会使其上的敌人受到的伤害提高50%，持续5秒，可以叠加，上限为10层 优化了挂机自动寻路的路径 修复了寻宝者套装3件套不生效的bug 商店药品批量购买上限提升到9999 可拥有灵石上限提升至20亿 第50关杀怪上限由200提升至280，缓解玩家空跑地图 修复若干小bug

感谢各位仙友喜欢和支持我们的游戏：）

正在持续优化和开发中的：