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我在地球修仙有系统 update for 5 June 2023

1.0.27版重大更新公告

Share · View all patches · Build 11379038 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位亲爱的仙友们好，本次更新内容如下：

  1. 当等级达到化神巅峰后即进入全新的锻体等级机制，锻体暂时开放到200级
  2. 新增“仙域”六件套套装，41关开始掉落
  3. 新增“庇护戒指”和“匿珠腰带”两件威能装备
    庇护戒指：释放飞天技能后的5秒内免疫控制效果
    匿珠腰带：消耗3倍的真元值同时发射三颗剑丸，但是单个剑丸伤害降低20%
  4. 飞天浮空后，新增“雷霆灌注”，“剑环”“雷击”三个主动技能
    雷霆灌注：召唤3道雷霆光柱从天而降攻击敌人，持续6秒。光柱会对途经的敌人每秒造成伤害。
    剑环：幻化10把武器围绕周身旋转，攻击范围内的敌人，持续15秒
    雷击：周身大范围内，持续降雷，受到伤害的敌人，会有概率被晕眩
  5. 神降发动后，新增“无尽杀戮”，“神圣牵引”，“重整旗鼓”三个主动技能
    无尽杀戮：神的下一次大杀四方将连续施放三次，每进行一次大杀四方，该技能的伤害提升50%，伤害范围提升20%
    神圣牵引：将周围8米范围内的所有敌人强行吸引至自身周围
    重整旗鼓：恢复20%的生命值和真元值，[无尽杀戮]和[神圣牵引]技能冷却时间重置
  6. 新增“各技能等级+1”和“降低装备穿戴等级”的装备词条
  7. 调整了万剑归元套装六件套的套装效果
    万剑归元六件套：施法者每被弹射一次，剑丸的冷却时间降低5%，剑丸的伤害提高50%，持续5秒，可以叠加，上限为10层
  8. 调整了神迹套装四件套和六件套的套装效果
    神迹四件套：神降持续期间，[无情收割]、[大杀四方]、[泰山压顶]的伤害提升200%
    神迹六件套：无情收割现在可以同时发射3道刀波，并且，队伍内每多一尊神，其造成的伤害提升30%
  9. 调整了“神威护符”的威能效果
    神威护符：被神圣牵引影响的敌人，受到的伤害提高20%，持续5秒
  10. 调整了纵横之威六件套的套装效果
    纵横之威六件套：疾风突留下的每一根直线都会使其上的敌人受到的伤害提高50%，持续5秒，可以叠加，上限为10层
  11. 优化了挂机自动寻路的路径
  12. 修复了寻宝者套装3件套不生效的bug
  13. 商店药品批量购买上限提升到9999
  14. 可拥有灵石上限提升至20亿
  15. 第50关杀怪上限由200提升至280，缓解玩家空跑地图
  16. 修复若干小bug

感谢各位仙友喜欢和支持我们的游戏：）

正在持续优化和开发中的：

  1. 新的仙器装备设计ing
  2. 新的装备词条拓展ing
  3. 新的登仙台玩法开发ing
  4. 镶嵌宝石系统开发ing

Changed files in this update

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