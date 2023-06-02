EA3.15-Test测试版补丁说明

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本

因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰

测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))

游戏体验

优化了帮助,适配滚轮操作并且打开帮助时摄像机不会根据滚轮缩放

优化了代码提示,现在可以用滚轮放大缩小代码

适配全屏



意见与问题反馈/售后/交流群:570409322

