癸卯年儿童节更新（更新补丁035）

1、开通石狮堂和越州火车（需要先到达石狮堂）

2、石狮堂围墙开一个西门，方便坐火车

3、优化了石狮堂一些NPC的对话

4、穿着影楼装、仙服减少10点人品，穿着僵尸身上爆的清装减少100点人品

5、完善了从石狮堂拿调查报告找胡总的任务

6、乌皮属性调整为：生命350，攻击35，掉落经验80，铜板35；

7、修正了蟾山公园内部房屋进不去的BUG（图块通行错误）

8、进入蟾山公园时与守门流氓战斗可增加声望和钱雯雯好感度，给钱则减少；

9、修正了棋牌室老板阿克对话变光头的BUG

10、完善了从“天堂”出来后的剧情引导

11、蟾山公园特派员子苑的任务工分要求从100降低到50

12、增加蟾山公园敌人“黄毛”，进入蟾山公园时第二场战斗为两个黄毛

13、完善了击杀侯美珠的任务，增加了东府景园内部

14、修改烈士墓工分为东海特区工分

15、优化了蟾山公园光照，蟾山公园解放后将变为全亮

16、修正了蟾山公园棋牌室仓库内特派员文曲重复说话的BUG

17、进入庙前村会给予一把火铳，在庙前村丢失火铳会导致任务失败

18、庙前村医院里增加了医生黄精

19、修正了从庙前村回来没有恢复列队行动的BUG

20、修正了前往东海特区后战斗图变成武术家的BUG

21、延续拓展了主线剧情

22、找到父母以后峰子将离开队伍

23、增加东海特区总长朝服形象

24、钱虎庄村长府改为大礼堂，增加“周制婚礼”场景，

25、更换胜利/失败bgm，同一个唢呐曲，胜利较为欢快，失败较为低沉。

26、修正了钱虎庄大礼堂出来卡死在办公楼顶的BUG

27、增加了法师职业的战斗动画

28、法师技能类型改为“法术”，技能改为驱煞、罡步、三司捉鬼、三界兵马、刀山火海

29、缩小了钱虎庄板房的尺寸，空出更多空间，淫祀不会再挡住路

30、由对随机3个敌人造成2次伤害，改成对随机2个敌人造成2次伤害，但提升了攻击力

31、优化了一些钱虎庄对话菜单，例如和钱虎庄大祭祀谈话后不再跳回上一级等

32、修改了技能书籍名称，使用技能书籍可以增加阅读量

33、修正了几个头像出线黑线的错误