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靖之元：东海 update for 1 June 2023

癸卯年儿童节更新（更新补丁035）

Share · View all patches · Build 11374623 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、开通石狮堂和越州火车（需要先到达石狮堂）
2、石狮堂围墙开一个西门，方便坐火车
3、优化了石狮堂一些NPC的对话
4、穿着影楼装、仙服减少10点人品，穿着僵尸身上爆的清装减少100点人品
5、完善了从石狮堂拿调查报告找胡总的任务
6、乌皮属性调整为：生命350，攻击35，掉落经验80，铜板35；
7、修正了蟾山公园内部房屋进不去的BUG（图块通行错误）
8、进入蟾山公园时与守门流氓战斗可增加声望和钱雯雯好感度，给钱则减少；
9、修正了棋牌室老板阿克对话变光头的BUG
10、完善了从“天堂”出来后的剧情引导
11、蟾山公园特派员子苑的任务工分要求从100降低到50
12、增加蟾山公园敌人“黄毛”，进入蟾山公园时第二场战斗为两个黄毛
13、完善了击杀侯美珠的任务，增加了东府景园内部
14、修改烈士墓工分为东海特区工分
15、优化了蟾山公园光照，蟾山公园解放后将变为全亮
16、修正了蟾山公园棋牌室仓库内特派员文曲重复说话的BUG
17、进入庙前村会给予一把火铳，在庙前村丢失火铳会导致任务失败
18、庙前村医院里增加了医生黄精
19、修正了从庙前村回来没有恢复列队行动的BUG
20、修正了前往东海特区后战斗图变成武术家的BUG
21、延续拓展了主线剧情
22、找到父母以后峰子将离开队伍
23、增加东海特区总长朝服形象
24、钱虎庄村长府改为大礼堂，增加“周制婚礼”场景，
25、更换胜利/失败bgm，同一个唢呐曲，胜利较为欢快，失败较为低沉。
26、修正了钱虎庄大礼堂出来卡死在办公楼顶的BUG
27、增加了法师职业的战斗动画
28、法师技能类型改为“法术”，技能改为驱煞、罡步、三司捉鬼、三界兵马、刀山火海
29、缩小了钱虎庄板房的尺寸，空出更多空间，淫祀不会再挡住路
30、由对随机3个敌人造成2次伤害，改成对随机2个敌人造成2次伤害，但提升了攻击力
31、优化了一些钱虎庄对话菜单，例如和钱虎庄大祭祀谈话后不再跳回上一级等
32、修改了技能书籍名称，使用技能书籍可以增加阅读量
33、修正了几个头像出线黑线的错误

Changed files in this update

靖之元：东海 Content Depot 1734641
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