《蜀山：初章》买断版资料片更新异常反馈及后续修复公告

各位道友：

《蜀山：初章》买断版本日更新完成后，我们收到玩家反馈多个异常问题。目前经过各方检查，相关问题已经定位。在此，项目组对各位道友造成的不便深感歉意。

本次修复将分为2个部分，不停服更新客户端可修复问题及需要临时停服维护部分。不停服更新部分我们将在今晚放出，请玩家半个小时后退出游戏，更新客户端即可解决。停服维护部分将在6月2号12:00-16:00进行更新。以下是具体的修复内容，请查看：

【不停服更新客户端修复】

1.修复副本团队界面无法正常退出的问题；

2.修复Steam玩家无法登录的问题；

更新方式：不停服更新

更新时间：请各位道友在半小时后重新登陆，更新客户端。之后登陆游戏即可正常显示。

【6月2日停服维护内容】

1.取消拍卖行出现网络版极品装备上架规则；

2.修复揭榜任务没有任务说明和地图提示的问题；

3.修复宗族位面没有BOSS的问题；

更新方式：停服更新

更新时间：2023年6月2日星期五上午12:00-16:00

此外，炼气五的狼王经过我们测试，是可以进行击杀的。请反馈问题的道友看一下装备是否需要修复或其他原因导致无法击杀问题。

【维护补偿】

（绑定的）铜币*2880000

【联系我们】

联系官方解决BUG：请进入蜀山社区，在游戏内点击“联系官方”按钮，输入手机号进行绑定，然后下载fanbook应用即可加入官方fanbook社群在里面直接联系我们

与道友交流修仙心得：进入官方Q群733747412

重楼工作室

2023年6月1日