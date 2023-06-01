《蜀山：初章》网络版6月1日更新异常反馈及后续修复公告

各位道友：

《蜀山：初章》网络版本日更新完成后，我们收到玩家反馈线上异常问题。目前经过各方检查，相关问题已经定位。在此，项目组对各位道友造成的不便我们深感歉意，本次修复将分为2个部分，不停服更新客户端可修复问题及需要临时停服维护部分。我们停服维护时间预计2023年6月1日星期四下午17:00-21:00。以下是具体的修复内容，请各位道友查看：

【不停服更新客户端修复】

1、修复红袖坊背景显示异常的问题。

2、修复主界面不显示个人洞府入口按钮的问题。

3、移除不应出现的揭榜任务。

更新方式：不停服更新

更新时间：请各位道友在半小时后重新登陆，更新客户端。之后登陆游戏即可正常显示。

【6月1日临时停服维护】

1、修复个人主线任务怪消失问题；

2、修复传承怪物消失问题；

3、修复宗族位面采集物消失问题；

4、修复个人洞府不显示建筑物问题；

更新方式：停服更新

更新时间：2023年6月1日星期四下午17:00-21:00

【维护补偿】

（绑定的）铜币25888

（绑定的）玄阴石10

（绑定的）纯阳石*10

【联系我们】

联系官方解决BUG：请进入蜀山社区，在游戏内点击“联系官方”按钮，输入手机号进行绑定，然后下载fanbook应用即可加入官方fanbook社群在里面直接联系我们

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《蜀山：初章》重楼工作室

2023年6月1日