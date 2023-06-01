《蜀山：初章》网络版第十二次更新开服公告

各位道友好：

官方已完成第十三次更新，现已开启服务器，大家可进入游戏正常体验！

【特别通知】

目前更新后红袖坊背景显示出现异常，问题已完成定位，我们目前处理中。请各位道友在半小时后重新登陆更新客户端，即可正常显示。

【重要：重返仙途活动】

我们将在更新之后开启重返仙途活动。在5月2号-6月1号期间未登录过游戏的玩家将被视为老玩家，可参与老玩家回归活动。并且所有玩家均可参与召回活动，领取多重大奖。活动详细内容请参考官网：

http://inmotiongame.com/portal/index/oldplayer

在这里欢迎各位老玩家重回蜀山世界，希望持续优化的蜀山世界可以带给您全新体验。

【更新内容*7条】

1.新增【重返仙途】活动，活动期间邀请、召回30天未上线的玩家，可获得丰厚奖励，受邀玩家上线也可参与签到活动；

2.修复神兵榜未生效的BUG；

3.调整女角色鹤羽登仙外观，腿部模型展示；

4.修复玄阴渎魂咒可以刷新队友和敌人释放的蛊的问题，并优化了技能描述；

5.修复诛灵渡厄曲技能异常会出现两个球的问题；

6.修复七星唤灵曲土召唤兽技能会同时给所有人回血的问题；

7.修复诛灵渡厄曲金第一次伤害不准确的问题；

【停服维护补偿】

维护补偿：（绑定）铜币*8888

补偿将在开服后通过邮件发放，请注意查收！

感谢各位道友的支持，我们会加紧开发进度，继续推进新一轮的优化及新资料片的开发。更多内容大家可以持续关注我们的爆料，请大家多多期待。蜀山项目组将持续优化产品，带给大家更好的体验！

【联系我们】

联系官方解决BUG：请进入蜀山社区，在游戏内点击“联系官方”按钮，输入手机号进行绑定，然后下载fanbook应用即可加入官方fanbook社群在里面直接联系我们

与道友交流修仙心得：进入官方Q群733747412

《蜀山：初章》重楼工作室

2023年6月01日