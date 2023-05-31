《古剑奇谭网络版 海外版》6月1日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年6月1日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

>>还璧欢歌

照影田蜜蜜在撤退到步云洲的时候，不小心把身上带的欢歌珏弄丢了。如果你能把欢歌珏找回来，可以在田蜜蜜那里换到不少好东西哦。据说捡走欢歌珏的，都是玩包剪锤的达人，可以试试挑战他们，说不定就……

包剪锤达人：曲小惜、墨知、素节、茶小乖、明远歌、风茗、乐天星、尚非乐、俄净、俄迟云、唐看，以及枕剑仙乡中的其他前辈。

>>欢歌大作战

一年一度的欢歌之力最为强盛的时候马上就要到了，收集世间的欢歌之力凝成欢歌珏，是近来真实之境中最热闹的盛事。谁能获取最多的欢歌之力，就能凝聚最多的欢歌珏，成为真实之境最靓的“影”。感兴趣的仙家弟子们不妨乘此机会前往真实之境，加入照影们的狂欢吧。

☆主线剧情开启

在荒狼原阴明泉，你与乌芒、相思等人净化了乌诏大祭司乌拉西玛的冤魂。然而阴明泉一战，乌芒伤重濒死，好在被及时救下，只是仍然昏迷不醒，现正于无叶镇客栈中修养。时隔几日，你决定前去探望。

（完成第十六章有情无情后，可在问道修行上接取第十七章·双树相生主线任务。前往荒狼原乌芒一起前往象趾林寻找左护法阿葛梨。）

☆斗法赛季开启

铭锋论剑赛季开启！

进行铭锋论剑可提升匹配分、进行战旅铭锋论剑可提升战旅分，同时仙家弟子已获得的【铭锋论剑头衔】将根据多个专精匹配分的最高分自动变化，头衔的形态可以在【斗法-铭锋-赛季界面】预览，本赛季为【剑洞幽明】。

排名奖励变更：战旅排名前30及专精问道榜前12（单斗法专精前24）均可获动作【曼华绮舞】。

☆秘境更新

琅泉境·逆城的【挑战】难度将在2023年6月1日中午12时开启。

双树宫的【历程】/【冒险】难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年6月1日更新后开启。



☆通用更新

修正节令卡结束时间，2023年7月20日结束应为2023年7月6日。

☆数值调整

修复了装备方案中当前版本装备宝石无法保存的问题。

修复了琅泉界桥·阴空部分怪物境界不正确的问题。

修复部分琅泉界桥·阴空、象趾林的采集、四海生金的产物获取问题。

琅泉界桥·阴空、象趾林的侠义任务增加金钱、声望、代币等奖励。

去掉光明野、荒狼原的侠义任务侠义任务中金钱与集仙令奖励，并增加声望奖励。

代币【应卯签】替换为【点旬印】，可在签到商店中进行兑换。

代币【引道签】替换为【明灯签】，可在引道商店中进行兑换。

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年5月31日