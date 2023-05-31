0.5.2版本更新:
1.稍微改了门的碰撞器大小,防止有人进出不方便
2.剧情对话改为每条对话需要按键E或者鼠标点击后进入下一条.
3.篝火改为自动点亮,之前是在进行烧烤的时候才会点亮.
4.NPC的信息,如名字,好感度等面板改了位置,不会再遮挡主NPC的脸.
5.简单优化了一些移动时画面抖动感觉,提高了帧数限制,但是没有进行性能优化,这个要在最后优化.
6.找小鸡的任务增加数量提示.
7.图书馆管理员找古物的任务增加了奖励图纸的提示.
8.处理了开始玉米地不收玉米也可以播种的bug.
9.小麦的缺水图标显示不正常bug
拾光物语 Border Town Playtest update for 31 May 2023
0.5.2版本更新
0.5.2版本更新:
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