《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.29版本更新公告

一、新增功能：
1、特性奖励：经历随机事件可获取buff效果
2、天气功能：游戏内部分区域会出现降雨天气
3、新增酒馆任务
4、新增技能伤害预估：选择技能后将鼠标移动到目标身上，会显示当前要使用的技能造成伤害数值
二、功能优化：
1、自动战斗按钮优化
2、优化双修功能逻辑，使其变得更加合理
3、偷窃功能优化，降低玩家在偷窃低于自身等级npc时的失败概率
4、支线剧情内标记优化
5、功法界面优化，现在可以直接查看技能介绍文本
6、支线任务【及时救难】任务需求道具优化
7、优化传音玉简UI界面
8、修改道具使用逻辑，现在过度使用道具会有惩罚效果
9、优化副本地图点击操作，现在会在移动到达后打开对应功能
10、装备系统优化
11、增加偷窃次数到达上限时的剧情内容
12、优化部分技能文本描述
13、优化任务系统UI界面
14、优化图鉴系统追踪图标
三、Bug修复：
1、修复斗兽玩法中部分斗兽伤害缺失的问题
2、修复随机事件触发等级不正确问题
3、修复仓库取物会残留的问题
4、修复怪物身上的buff名称与技能描述不一致的问题
5、修复御剑飞行时部分篝火点会出现黑框的问题
6、修复御剑高飞状态时无法触碰巡逻怪的问题
7、修复任务【石中剑】无限触发的问题
8、修复完成任务后任务标记未消失的问题
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