《浮生箓2：九九行歌》1.0.2.29版本更新公告

一、新增功能：

1、特性奖励：经历随机事件可获取buff效果

2、天气功能：游戏内部分区域会出现降雨天气

3、新增酒馆任务

4、新增技能伤害预估：选择技能后将鼠标移动到目标身上，会显示当前要使用的技能造成伤害数值

二、功能优化：

1、自动战斗按钮优化

2、优化双修功能逻辑，使其变得更加合理

3、偷窃功能优化，降低玩家在偷窃低于自身等级npc时的失败概率

4、支线剧情内标记优化

5、功法界面优化，现在可以直接查看技能介绍文本

6、支线任务【及时救难】任务需求道具优化

7、优化传音玉简UI界面

8、修改道具使用逻辑，现在过度使用道具会有惩罚效果

9、优化副本地图点击操作，现在会在移动到达后打开对应功能

10、装备系统优化

11、增加偷窃次数到达上限时的剧情内容

12、优化部分技能文本描述

13、优化任务系统UI界面

14、优化图鉴系统追踪图标

三、Bug修复：

1、修复斗兽玩法中部分斗兽伤害缺失的问题

2、修复随机事件触发等级不正确问题

3、修复仓库取物会残留的问题

4、修复怪物身上的buff名称与技能描述不一致的问题

5、修复御剑飞行时部分篝火点会出现黑框的问题

6、修复御剑高飞状态时无法触碰巡逻怪的问题

7、修复任务【石中剑】无限触发的问题

8、修复完成任务后任务标记未消失的问题