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风林火山 Playtest update for 30 May 2023

2023年5月30日版本更新说明

Share · View all patches · Build 11351138 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2023年5月30日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明
●武将藏馆界面也增加个人部分的信息
●藏馆的城市信息增加类型显示和排序
●藏馆界面的城市信息增加关隘信息
●新增选择剧本设置里开关武将属性成长选择
●新增了部队解散入城和补充兵员的对话
●修复了194剧本刘备的各种数据错误

战略部分大调整
●大地图军团战略范围判断由只有攻击目标临近格子修改为攻击目标周边大范围

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2341832 Depot 2341832
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