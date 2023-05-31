5月31日更新日志：
1.修复阵法大道的显示问题
2.修复底层数据漏洞
3.修复黄龙符的增伤效果被误判的为增益效果，导致无限回血的bug。
4.修复招式流转时间计算出现的bug，现在流转时间能够正常计算了。
5.修复九尾狐会掉到树下的问题
6.修复土之大道数据异常的问题
7.修改了每个地图精英怪所提供的精粹数量，
8.优化了一部分的帧数问题
9.破灭大道第二层规则新增效果：消耗破灭真意时，降低所有破灭招式的10%流转时间
10.加强火焰大道，给第三层规则新增护盾效果
11.修复守护大道的护盾会刷新在头顶的问题
Haishan update for 31 May 2023
5月31日更新日志
5月31日更新日志：
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