EA3.12-Test测试版补丁说明

游戏将会以测试版为主要更新.当完成重要更新时才会同步到默认版本
因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰
测试版进入方法(右键游戏->属性->测试版->Test(测试新功能))
新内容:
第四章节(除广义表)关卡的代码展示
游戏体验:
4-2(二叉树遍历)文案描述不清晰已修正
现在设置界面可以选择是否默认显示代码(之前要同步到正式版所以隐藏这个功能忘记改回来;w;)
意见与问题反馈/售后/交流群:570409322
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因为测试版更新频繁,内容不完整且改动概率大,每次更新都推送给全体玩家会带来不必要的困扰
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4-2(二叉树遍历)文案描述不清晰已修正
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Changed depots in test branch