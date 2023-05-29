更新日志V0.7.4.0529.2

Hihihi~大家好呀~~今天是一个朴实的日常更新 (●'◡'●)

本次更新内容如下：

修改部分仓储建筑的UI布局 优化SteamDeck按键方案 新增窗口化游戏会记录当前拖拽尺寸的功能，并在下次启动游戏时自动缩放 新增在背包界面中可以右键穿上装备的功能

下一个大版本【工坊家园】的更新计划，预计时间6月底

增加房屋装修系统 增加蓝图系统 增加更多的NPC好感度剧情 解锁新的可攻略角色阿昙和萧钰 适配SteamDeck（已完成） 如果你遇到突然闪退/存档丢失/存档异常/游戏无法正常运行/想提出意见和建议，你可以通过以下方式联系我们解决！

100%无遗漏确保问题闭环的邮件反馈方式： xb@cedong.com.cn

快捷但可能有1%的概率漏掉信息的QQ反馈方式：

江城创业记游戏1群：596672095

江城创业记游戏2群：702307976

江城创业记游戏3群：665445239

友情提示：

存档路径：游戏库里找到《江城创业记》→ 右键 → 管理 → 浏览本地文件 → Save 文件夹，如果有存档问题，可以将Save文件夹发给我们。