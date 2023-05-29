2023年5月29日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

战略优化和修改说明

●探索行为增加了多选操作

●城镇等级增加了TIPS说明

●修复了武将图鉴里武将专长没显示的问题

●武将界面增加显示俸禄

●武将界面增加新页签：个人，会显示武将对汉室态度/义理/理想/野心/性格等属性

●官职界面修改了排列的前后关系

●出阵界面现在会正确显示武将名字了

●游戏藏馆里增加城池历史资料