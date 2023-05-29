2023年5月29日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●探索行为增加了多选操作
●城镇等级增加了TIPS说明
●修复了武将图鉴里武将专长没显示的问题
●武将界面增加显示俸禄
●武将界面增加新页签：个人，会显示武将对汉室态度/义理/理想/野心/性格等属性
●官职界面修改了排列的前后关系
●出阵界面现在会正确显示武将名字了
●游戏藏馆里增加城池历史资料
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2023年5月29日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
战略优化和修改说明
●探索行为增加了多选操作
●城镇等级增加了TIPS说明
●修复了武将图鉴里武将专长没显示的问题
●武将界面增加显示俸禄
●武将界面增加新页签：个人，会显示武将对汉室态度/义理/理想/野心/性格等属性
●官职界面修改了排列的前后关系
●出阵界面现在会正确显示武将名字了
●游戏藏馆里增加城池历史资料
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