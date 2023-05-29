【稳定版本1.0.026】5.29更新公告

更新：

新增了化尘教门派剧情的引子部分

加入化尘教并完成入门任务后，在宗门广场和神兵阁中可以分别触发一段剧情。 新增了金虹门派剧情

在宁州古迹事件结束，520年后回到宗门便会开启金虹剑派修复神剑的剧情任务。 添加了星河门派剧情的第二部分

在450年后返回门派，掌门会有急事相商，并开启剧情-风雷危谷。 新增了一套凡人女性的服装

Bug修复：

修复了星河门派剧情中触发星河洞府剧情时可能会进不去风雷谷的bug 修复了幽荧剧情中一个分支会给出错误传闻情报的bug 修复了星河门派剧情中触发星河洞府剧情时可能会进不去风雷谷的bug 修复了幽荧剧情中一个分支会给出错误传闻情报的bug 修复了交易纠纷剧情没法正常触发的bug 修复了碎星岛爪流派的NPC元婴初期的时候没有元婴功法的bug 修复了游戏图鉴中的一处文案错误 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

许久没有出现的稳定版同步更新。

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 遇到问题的解决方案