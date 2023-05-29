新增武将"张任","蒋干"

新增机动型武将"张任"

「拒降」:抵消目标对你造成的致命伤害,且伤害来源随机弃4牌,每名目标每关限发动1次。

「锋矢」:(1)【攻】可以当【远攻】打出且【远攻】伤害+610,回合限3次(2)对单一目标发动【远攻】时,先对该目标为中心发动【箭如雨下】。

「凤陨」:(1)出牌阶段可弃1牌使你本回合下次发动的【箭如雨下】仅对中心点目标生效且伤害按400%计算,回合限2次(2)【箭如雨下】伤害+440。

「缠斗」:(1)当成为【异族侵袭】【单打独斗】目标时,可消耗8移动力视为打出【攻】(2)阵营结束时获得22缠斗值(优先消耗此值再消耗移动力,不叠加上回合)。

「线报」:若本方情报等级高于敌方,则你军费+400。

「骁勇」:当自己兵力不足目标50%时,对该目标攻击伤害和物防+360;当自己兵力不足目标25%时,对该目标攻击伤害和物防+720。

新增谋略型武将"蒋干":

「独步」:(1)出牌阶段若范围2内无友军(非建筑),可使用获得8移动力,回合限1次(2)若范围2内无友军(非建筑)则计谋伤害+500。

「盗书」:(1)【红色】手牌可当【探囊取物】使用,回合限3次;【探囊取物】距离+1(2)【探囊取物】每获得对方1牌,则本回合对其计谋伤害+740;若为黑桃,则本方情报等级+1(最多加4)持续至下回合我方回合开始。

「会友」:出牌阶段选择3距内敌方目标(非建筑、非召唤),双方各获得1牌且此牌若为【伤害计谋牌】则该牌伤害+720,得牌点数更高方再获得【诗】(你的点数按+6计算),回合限2次。

「再探」:被成为【兵不厌诈】目标时或者情报差达到15级打出【任意计谋牌】时,可立即获得1牌,若该牌为【任意计谋牌】则该牌伤害+550,回合限5次。

「抽薪」:出牌阶段,可令3距内目标弃掉X(X最大为3)张牌,若为友方每弃1黑牌恢复210兵力再获得X+1张牌,若为敌方每弃1黑牌遭受[630自然伤害]再获得X-1张牌,回合限1次。

「谍报」:当随机弃他人手牌或装备牌时,可选择指定装备牌且以明牌的方式进行,每抽取张A或2点牌,则本方情报等级+1(至多+3)持续至本方下回合开始,每抽取1张黑色牌,则对目标造成[510自然伤害]。

新增曹操皮肤"对酒当歌"

普通:出战或候补时陈留属性加成+50%。

神将:出战或候补时陈留属性加成+50%、洛阳属性加成+35%。

新增姜维皮肤"九伐中原"

普通:兵力上限+10%,前5回合「傲视」回合次数+1。

神将:兵力上限+20%,前9回合「傲视」回合次数+1。

新增兵种:

铁匠(2级):(1)攻击伤害-50%;攻击造成伤害时,使目标武器伤害+100(每武器限1次),若敌方清零武器加成(2)获得「披甲(150)」。

铸剑师(3级):(1)攻击伤害-50%;攻击造成伤害时,使目标武器伤害+200(每武器限1次),若敌方清零武器加成(2)获得「披甲(300)」(3)全军在获得护甲时额外提升25%。

铸剑精锐(4级):(1)攻击伤害-50%;攻击造成伤害时,使目标武器伤害+300(每武器限1次),若敌方清零武器加成(2)获得「披甲(500)」(3)全军在获得护甲时额外提升25%(4)范围2内友军装备武器时+〈猛攻1〉;装备防具时+〈坚壁1〉。