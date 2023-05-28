【XBox手柄&SteamDeck适配】更新日志V0.7.4.0529.1

叮咚，大家好久不见呀，更新来咯~！

这次的更新花的时间久了一些，因为……那个手柄适配真的是太太太难做了(:з」∠)

本次更新内容如下：

完全兼容Xbox规格手柄操作 完全兼容Steamdeck设备 在游戏设置中，新增手柄按键设置 增加在工坊以及大部分矿点可靠近按E砍伐采集的功能 增加在工坊中面向建筑可按E交互的功能（*鼠标不能有选择物，否则有可能会打开鼠标所指向的机器） 修复在快捷建筑栏有空余位置时，新获得的建筑配方没有在快捷建筑栏自动放置的问题 修复在复制建筑时极小概率发生的存档异常问题

下一个大版本【工坊家园】的更新计划，预计时间6月底

增加房屋装修系统 增加蓝图系统 增加更多的NPC好感度剧情 解锁新的可攻略角色阿昙和萧钰 适配SteamDeck

如果你遇到突然闪退/存档丢失/存档异常/游戏无法正常运行/想提出意见和建议，你可以通过以下方式联系我们解决！

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快捷但可能有1%的概率漏掉信息的QQ反馈方式：

江城创业记游戏1群：596672095

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友情提示：

存档路径：游戏库里找到《江城创业记》→ 右键 → 管理 → 浏览本地文件 → Save 文件夹，如果有存档问题，可以将Save文件夹发给我们。